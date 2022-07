Donnerstagnacht waren aufgrund der Unwetter neun Wehren mit etwa 90 Feuerwehrleuten aus der Region im Einsatz.

Foto: imago images/Eibner/imago stock&people

Spittal an der Drau/Thomatal/Zederhaus – Im Kärntner Bezirk Spittal an der Drau hat es am Donnerstagabend schwere Unwetter gegeben. Betroffen war der Raum um Radenthein. In mehreren Gemeinden wurde Zivilschutzalarm ausgelöst. Das berichteten der ORF Kärnten und die "Kleine Zeitung" online. Die Bevölkerung in Radenthein, Döbriach, Untertweng und in der Ortschaft Leoben in Krems wurde demnach gebeten, zu Hause zu bleiben. Bäche traten über die Ufer und Straßen wurden überflutet. Die Feuerwehr stand im Dauereinsatz.

Noch in der Nacht waren demnach am Donnerstag neun Wehren mit etwa 90 Feuerwehrleuten aus der Region im Einsatz. Zivischutzalarm wurde für Radenthein, Döbriach und Untertweng ausgelöst. Für Leoben in Krems in Kärnten wurde eine Zivilschutzwarnung ausgesprochen. Auch hier sollten die Bewohner in den Häusern bleiben und sich möglichst im ersten Stockwerk aufhalten.

Kleinere Muren und Überflutungen im Lungau

Ein starkes Gewitter hat am Donnerstagabend auch im Salzburger Lungau mehrere Feuerwehreinsätze notwendig gemacht. Am stärksten betroffen waren die Gemeinden Zederhaus und Thomatal. Mehrere überflutete Keller von Einfamilienhäusern mussten ausgepumpt und Bachverklausungen gelöst werden. In der Ortschaft Bundschuh trat nach Starkregen und Hagel der Fischerbach über die Ufer, berichtete die Polizei. Die Landesstraße war nicht befahrbar.

Die Feuerwehr konnte durch ihr rasches Eingreifen weitere Schäden verhindern. Mit einem Bagger wurde im Bereich der Fischerbrücke eine Verklausung entfernt. Auch kleinere Muren, die abgegangen waren, beseitigten die Helfer noch am Abend.

In Zederhauser Ortsteil Wald war der Nahendfeldbach teilweise über die Ufer getreten. Dort musste die Straße ins Riedingtal aus Sicherheitsgründen bis Freitagfrüh gesperrt werden, sagte der Zederhauser Ortsfeuerwehrkommandant Harald Pfeifenberger. Nach Angaben der Polizei wurde bei den Einsätzen niemand verletzt. (APA, red, 22.7.2022)