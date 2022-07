Geht es nach der Regierung, dürfen Corona-Infizierte künftig das Haus verlassen, müssen dabei aber Maske tragen. Foto: apa / georg hochmuth

Wien – Im Gesundheitsministerium wird am Ende der Corona-Quarantäne gearbeitet – DER STANDARD berichtete. Rechtlich ist das Haus von Minister Johannes Rauch (Grüne) dazu in der Lage, das Parlament hat ihm eine Verordnungsermächtigung erteilt. Die Regelung "wird jetzt fachlich auch genau gecheckt, ob sich das ausgeht, wie man es rechtlich umsetzen kann", sagte Rauch am Donnerstag zum ORF Vorarlberg. Es sei ein Maßnahmenpaket in Ausarbeitung, um "einen besseren, leichteren, klareren Umgang mit Corona auch zu ermöglichen".

"Es muss rechtlich machbar sein, fachlich argumentierbar sein, und es muss hineinpassen in den Gesamtrahmen", sagte Rauch. Kolportierter Inhalt der Verordnung ist eine Verkehrsbeschränkung für Corona-Infizierte ohne Symptome. Sie sollen an fast allen Bereichen des öffentlichen Lebens teilnehmen dürfen, allerdings nur mit FFP2-Maske. Für sensible Bereiche wie Gesundheitseinrichtungen würde dann aber ein Betretungsverbot gelten. Fix sei laut Rauch jedenfalls, dass niemand krank arbeiten müsse.

Warnung vor Masken-Stigma

Der Komplexitätsforscher Peter Klimek hält das im Interview mit dem Ö1-"Morgenjournal" grundsätzlich für vertretbar. "Es ist auf jeden Fall nicht zu erwarten, dass wir mit dem Wegfall der Quarantäne eine Gefährdung des Gesundheitssystems riskieren", sagte Klimek am Freitag. Sehr wohl sei aber ein Anstieg der Fallzahlen zu erwarten.

Peter Klimek hält das Ende der Quarantäne für vertretbar. Foto: apa / hans punz

Klimek warnt angesichts der Verkehrsbeschränkungen mit Maskenpflicht allerdings vor einem Stigma-Effekt. Nichtinfizierte könnten das Tragen der Maske vermeiden, damit andere nicht denken, sie seien Corona-positiv. Deshalb plädiert der Forscher für eine Ausweitung der Maskenpflicht in Innenräumen.

Rauch verabschiedet sich nach turbulentem Abend von Twitter

Johannes Rauch sprach auf Twitter von verheerenden Kollateralschäden der Corona-Maßnahmen. Foto: apa / BUBU DUJMIC

Der Gesundheitsminister war am Donnerstagabend allerdings nicht nur mit der Ausarbeitung einer neuen Corona-Verordnung beschäftigt, sondern auch mit Auseinandersetzungen auf Twitter. Am Abend schrieb er auf der Plattform: "Dass wir 25 Prozent Plus von psychischen Erkrankungen und Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen haben, ist mit Hauptgrund, warum ich bei Corona-Maßnahmen ans unterste Ende gehe, was epidemiologisch noch vertretbar ist", die "Kollateralschäden sind verheerend".

Belege für diese Zahl blieb Rauch schuldig, er verwies nur auf viele Gespräche in den entsprechenden Gesundheitsbereichen. Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer auf Twitter kritisierten Rauch für die anekdotische Evidenz. Einige seiner Antworten auf diese Kritik hat Rauch im Laufe des Abends offenbar gelöscht.

Spätabends vermeldete der Gesundheitsminister dann seinen zumindest teilweisen Abschied von Twitter. "Um für heute abzuschließen", verkündete er, dass künftig "nur noch mein Team twittern" werde, jedenfalls zu Corona-Themen und "nach vorheriger penibler Quellenrecherche". "Alle, die ich gekränkt, verschreckt, irritiert, verunsichert, wütend gemacht habe: sorry." (red, 22.7.2022)