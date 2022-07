Samantha Cristoforetti ist seit April wieder auf der Internationalen Raumstation ISS. Foto: ESA / NASA / AFP

Einsatz geglückt: Die Italienerin Samantha Cristoforetti hat in den frühen Morgenstunden des Freitags (MESZ) einen Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS beendet – und damit als erste europäische Frau überhaupt einen solchen absolviert. Das zeigte die Live-Übertragung der US-Raumfahrtbehörde Nasa. Mit dabei war der russische Kollege Oleg Germanowitsch Artemjew: Für ihn war es bereits der sechste Weltraumausstieg.

Im Bild sind die beiden ISS-Crewmitglieder beim Einsatz zu sehen, mittig rechts, neben dem Schatten ... Foto: APA/AFP/NASA TV/JOSE ROMERO

Bei der rund siebenstündigen Aktion führten die beiden Reparaturen an der Außenseite der ISS durch. Optisch waren sie für Zusehende durch die farbliche Kennzeichnung ihrer Raumanzüge zu unterscheiden: Jener von Cristoforetti hatte blaue Streifen, Artemjews Anzug rote.

... unterscheidbar durch die blauen (Cristoforetti) beziehungsweise roten (Artemjew) Streifen am Raumanzug. Foto: APA/AFP/NASA TV/JOSE ROMERO

Rekordhalterin und Nerd im All

Ziel des Einsatzes, der offiziell mit "EVA" (Extra Vehicular Activity) abgekürzt wird, war unter anderem, mehrere Mini-Satelliten auszusetzen, wie die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos per Telegram mitteilte. Zudem hätte ein Teleskopausleger installiert werden sollen, hieß es vonseiten der Europäischen Raumfahrtbehörde Esa. Allerdings wurde die Installation dieses Roboterarmes, der Astronautinnen und Astronauten bei weiteren Außeneinsätzen helfen kann, verschoben.

Die Aufnahme zeigt die italienische Astronautin mit der Erde im Hintergrund. Das Bild wurde von der Helmkamera des russischen Kollegen Oleg Artemjew aufgenommen. Foto: APA/AFP/NASA TV/JOSE ROMERO

Cristoforetti ist die erste italienische Frau im Weltall. Die 45-jährige Esa-Astronautin flog 2014 erstmals in den Weltraum und ist gegenwärtig Rekordhalterin für den längsten ununterbrochenen Raumflug einer europäischen Frau (199 Tage und 16 Stunden).

Die Astronautin ist auch bekannt dafür, immer wieder ihre Affinität zur Popkultur unter Beweis zu stellen: So posierte sie etwa wie Sandra Bullock in einer Szene des Weltraumfilms "Gravity" und trägt selbst (oder gerade) auf der ISS immer wieder Outfits aus der Serie "Star Trek". Nicht zuletzt trank sie zudem als erste Person im All einen frisch zubereiteten Espresso. (red, APA, 22.7.2022)