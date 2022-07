Prominente touristische und religiöse Stätten in Nepal stellen "No TikTok"-Schilder auf, um Kreative davon abzuhalten, auf dem Gelände zu drehen

In dieser Galerie: 2 Bilder Touristen-Hotspot und ein beliebtes Fotomotiv: der berühmte Boudhanath-Stupa in Kathmandu. Foto: Reuters/Monika Deupala Weil der Stupa aber auch zunehmend ins Visier von Tiktokern kam, die sich mit dem Tempel als Kulisse inszenierten, wird nun gegen die Creator vorgegangen. Foto: AP/Niranjan Shrestha

Tiktoker haben in Nepal einen schlechten Ruf: Sie kommen in Scharen, werfen sich in lustige Posen, tanzen zu lauter Musik, zertrampeln Pflanzen und sorgen oft für unüberschaubare Menschenmengen, die Staus verursachen, wie Rest of World berichtet. Was den Nepalesen besonders sauer aufstößt: Die Creator missachten in ihrem Streben virale Videos zu erstellen, religiöse und historische Stätten.

Nun reicht es offenbar: In den letzten zwei Jahren haben mehrere prominente touristische und religiöse Stätten in Nepal "No Tiktok"-Schilder aufgestellt, um TikTok-Macher davon abzuhalten, auf dem Gelände zu drehen. Zu diesen Stätten gehören unter anderem der buddhistische Wallfahrtsort Lumbini, die berühmte Boudhanath-Stupa in Kathmandu, der Ram-Janaki-Tempel in Janakpur und der Gadhimai-Tempel in Bara. Nach Angaben der Behörden werden diese Orte von den Beamten genau überwacht und Regelverstöße werden verwarnt oder zum Verlassen des Ortes aufgefordert, liest man bei Rest of World, einer international tätigen journalistischen NPO.

Security gegen Regelverstöße

"Tiktok zu machen, indem man laute Musik spielt, ist ein Ärgernis für Pilger aus aller Welt, die zum Geburtsort von Gautama Buddha kommen", wird Sanuraj Shakya, ein Sprecher des Lumbini Development Trust, der die Schreine in Lumbini verwaltet, bei Rest of World zitiert. "Wir haben das Tiktok-Machen in und um den heiligen Garten, in dem sich die Haupttempel befinden, verboten."

Im März 2021 installierte das Verwaltungskomitee von Boudhanath, einem buddhistischen Heiligtum in Kathmandu, Überwachungskameras, um das Verbot der Aufnahme von Tiktok-Videos durchzusetzen. Das Komitee hat außerdem ein Dutzend Sicherheitskräfte eingesetzt, die ein wachsames Auge auf Regelverstöße haben.

In den letzten Monaten gab es Berichte über Tiktokerinnen und Tiktoker, die Bauernhöfe stürmten, Ernten zertrampelten und sogar Verkehrsstaus verursachten, während sie drehten. Kamillenbauern in Morang im Osten Nepals mussten ihre Ernte vorzeitig einfahren, weil einige Tiktok-Macher auf ihrer Ernte herumtrampelten. In Kathmandu ging eine beliebte Straße, die mit bunten Regenschirmen dekoriert war, um Touristen nach dem Covid-19-Einbruch anzulocken, auf Tiktok viral und die Behörden sahen sich gezwungen, die Straße zu sperren, da zahlreiche Fotografen in die Gegend strömten, was zu Verkehrsstaus führte.

Plattform besonders beliebt in Nepal

Tiktok ist eine der beliebtesten Social-Media-Apps in Nepal. Eine landesweite Umfrage aus dem Jahr 2022 zeigte einen dramatischen Anstieg der Zahl der Tiktok-Nutzer im Land: Die Zahl der Befragten mit Internetzugang, die angaben, Tiktok zu nutzen, stieg in nur zwei Jahren von drei Prozent auf über 55 Prozent. Der Anstieg der Popularität von Tiktok ist zum Teil auf die Lockdowns während der Corona-Pandemie zurückzuführen, schreibt Rest of World, als die Nepalis stundenlang in ihren Häusern saßen und nicht viel zu tun hatten. Nachdem die Sperrungen aufgehoben wurden, begannen die Menschen, an malerische Orte im Himalaya-Land zu reisen, um Tiktok-Videos zu produzieren. (red, 22.7.2022)