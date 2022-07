Die Faust ist da. Foto: APA/KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Gstaad – Dominic Thiem ist am Freitag problemlos in das Halbfinale des ATP-250-Turniers von Gstaad eingezogen. Der Österreicher bezwang den peruanischen Qualifikanten Juan Pablo Varillas (ATP-Nr. 115) mit 6:4, 6:3. Es war die erste Begegnung der beiden Spieler.

Im Halbfinale trifft Thiem am Samstag auf den Sieger der Partie zwischen Matteo Berrettini (ITA/2) und Pedro Martinez (ESP/5). Die aktuelle Nummer 274 der Weltrangliste wird am Montag wieder unter den Top 200 aufscheinen.

Heft in der Hand

Im Duell mit Varillas nahm der US-Open-Sieger 2020 von Beginn weg das Heft in die Hand. Er konnte sich mehrheitlich auf seinen Aufschlag verlassen, sorgte mit Punktschlägen per Vor- und Rückhand für Raunen auf den schon früh gut gefüllten Rängen und legte schließlich mit einem Break zum 2:1 die Basis für die Satzführung.

Tennis TV

Im zweiten Satz lag er bereits zwei Breaks voran, ehe Varillas im Finish ein Rebreak gelang. Thiem ließ aber nichts mehr anbrennen, schlug gegen den Qualifikanten postwendend zurück und beendete die Partie nach 1:47 Stunden.

Etwas Nervosität

"Ich habe gestern gut gespielt", bezog sich Thiem im On-Court-Interview auf seinen Achtelfinalsieg gegen den Argentinier Federico Delbonis, "und ich habe es heute geschafft, daran anzuschließen. Was ich nicht geschafft habe, ist, auszuservieren." Die kassierten Breaks begründete er mit Nervosität, da er nach langer Zeit wieder vor einem Halbfinaleinzug gestanden war.

Für das Halbfinale kündigte Thiem an, frei in die Partie gehen zu können. "Ich bin mit der Entwicklung wirklich zufrieden." Lob hatte er auch für das Publikum über. "Normal sind am Vormittag bei Spielen nur wenige Zuschauer. Da ist schon früh ein voller Center Court, das ist toll." (red, APA, 22.7.2022)