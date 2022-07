In dieser Galerie: 2 Bilder Katzen lieben "Stray". Foto: @SaketTala/Twitter Das Katzen-Game "Stray" ist ein Hit – nicht nur bei Menschen. Foto: BlueTwelve Studio

Das dystopische und berührende Katzenabenteuer "Stray" begeistert die Gaming-Welt. Die Fachpresse und auch die User sind sich schnell einig geworden: "Stray" ist eine Perle, die sich viele Spieler nach den eher mauen vergangenen Spielejahren gewünscht haben. Auf Metacritic konnte das Indie-Spiel eine Gesamtwertung von 84 und einen User-Score von 8.9 einfahren. Manche Magazine gaben dem Spiel sogar die höchste Spielspaßwertung von 100.

Das Abenteuer eines Streuners, der auf der Suche nach seiner Familie in einer von Robotern bevölkerten Cyberpunk-Stadt landet, überzeugte auch den STANDARD: "Man muss also nicht ein ausgewiesener Katzenfan sein, um 'Stray' toll zu finden", so Tester Alexander Amon. Im Spiel muss man als Katze Rätsel lösen, darf kleine Gegenstände im Mäulchen herumtragen oder mit der Umwelt mithilfe der Krallen interagieren. Dabei muss man sich manchmal an feindlichen Robotern vorbeischleichen, Sprungpassagen bewältigen, und manchmal muss man so nervig wie möglich sein – ganz wie echte Katzen eben.

Die menschlichen Kritiker und Gamer hat die niedliche Katze mit ihren grünen Augen und dem süßen Rucksack also ohne große Mühe um den Finger gewickelt. Aber nicht nur Zweibeiner fahren auf den namenlosen Streuner aus dem Spiel ab: Auch echte Katzen lieben den Protagonisten. Im Channel @CatsWatchStray finden sich mittlerweile hunderte Videos von Vierbeinern, die wohl selbst gern ein großes Abenteuer erleben würden. Da wird in Richtung Bildschirm miaut, das Geschehen auf dem Fernseher genauestens verfolgt, und manchmal kommen sogar die Felltatzen zum Einsatz, um die Aufmerksamkeit des Pixel-Vierbeiners zu erregen.

Für Webwatch haben wir die besten Memes für euch gesammelt.

Die Neugierde lässt diese Katze ganz schön wachsen.

Dieser Vierbeiner würde am liebsten sofort selbst auf ein großes Abenteuer gehen.

Die Gadse freut sich über digitalen Zuwachs im Haus.

Perfekt synchron sind diese beiden.

Nicht so stürmisch!

"Stray" entfaltet seine Wirkung auch auf Hunde.

"Stray" ist am 19. Juli für PS4 und PS5 sowie Steam (PC) erschienen. Die Playstation-Variante kostet 29,99, für den PC ist das Spiel ab 26,99 Euro zu haben. DER STANDARD hat "Stray" zum Release getestet. (red, 23.7.2022)