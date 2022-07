Im Gastblog analysiert Christian Kreil die Arbeit des Senders "Regional TV", dessen politische Ausrichtung und Engagement bei Corona-Demonstrationen.

"Haben die Herren bei der NASA möglicherweise ein wenig geflunkert?" Diese Frage stellt sich und seinem Publikum der oberösterreichische Sender RTV in einem aktuellen Beitrag zum Jahrestag der ersten Mondlandung. Das Wording im Beitrag ist vorsichtig gewählt. Die Mondlandung selbst wird nicht infrage gestellt, man wiederholt lediglich lustvoll die Fragen der Mondlandungsleugner. Die "wehende Fahne und mysteriöse Schattenwürfe" von den Aufnahmen bei der Mondladung - all das wird den Sehern von RTV als "Ungereimtheit" vorgekaut. Natürlich wissen die Verantwortlichen, dass derlei Mythen seit Jahrzehnten entzaubert sind. Aber man macht sich offenbar gerne einen Karl mit der für Unfug empfänglichen Zuseherschaft.

Bezahlte Berichterstattung und eigene Esoterikschiene

RTV steht für "Regional TV". Die Videoproduzenten und Videoproduzentinnen aus der Gemeinde Garsten bei Steyr haben sich in den letzten Jahrzehnten in der Region mit einer Art Bezahlfernsehen einen Namen gemacht. Wer immer das Finale der Birnstingl-Ortsmeisterschaft, den Bezirksparteitag, das Erntedankfest oder die Eröffnung einer neuen Filiale im Fernsehen sehen wollte, der bestellte bei RTV ein Team für einen gefälligen Beitrag gegen einen in der Preisliste angegebenen Beitrag. Das Geschäft lief offenbar gut. Dazu leistete sich der Sender lange Zeit ein Fenster für die spirituell bewegten Bürger und Bürgerinnen. Die ehemalige Gattin des Unternehmensgründers Christian Schott interviewte in der Serie "Zwischen Himmel und Erde" über Jahre hinweg so gut wie jede Person, die in Esoterik und Pseudomedizin einen Namen hatte.

Ein Stelldichein der Esoterikszene

Rüdiger Dahlke kalauerte über den Sinn von Krankheiten. Christoph Fasching - ja, das ist der Herr, der dem Krankenhaus Nord einen 90.000 Euro teuren Energiering verkauft hat - schilderte seine Erweckung. Jetzt wissen wir, dass er von den Engeln gut aufgenommen wurde. Kritische Fragen mussten die Gäste nicht erwarten. So manches "Interview" hat das Zeug zum Kult-Video. Eine steirische Energetikerin "channelte" im Garstener Studio in Trance erquickliche Botschaften eines gewissen Moe aus der Welt der Engel.

Vera Schott

Berichterstattung über Identitäre

Leider müssen wir zurück ins ernste Fach wechseln. Im Jahr 2017 schickte sich Martin Sellner, Sprecher der Identitären, an, in Steyr einen Vortrag zu halten. Eingeladen hatten der Freiheitliche Akademikerverband und die lokale Burschenschaft Eysn. Ein Wirtshaus, das dafür einen Saal zur Verfügung stellen wollte, fand sich freilich in der gesamten Stadt nicht. Sellner und sein Auditorium mussten sich mit der Keller-Bude der Burschenschaft im Schloss Lamberg begnügen. Der Sender berichtete empört über die Ausladung und umso euphorisierter über den in Steyr nicht-willkommenen Sellner.

Eysn Steyr

Bei Rechtsextremismus sahen Politik und Wirtschaft weg

Die politischen Koordinaten der Garstener Videoproduktion lagen spätestens zu diesem Zeitpunkt für jeden sichtbar auf dem Tisch. Die lokale Wirtschaft und die Politik in der Region Steyr sahen noch eine Zeit lang nonchalant darüber hinweg. Kaum ein Sauschlachten in und um Steyr, für das RTV nicht gebucht wurde. Ein Steyrer Politiker, der nicht genannt werden will, bringt das Vanity-Angebot des Senders auf den Punkt: "Politiker aus der zweiten Reihe warten oft Jahre darauf, bis sie das Landesstudio Oberösterreich in den 19 Uhr-Nachrichten ein Mal für ein paar Sekunden ins Bild rückt. Da investiert halt schnell einmal einer einen Tausender in einen RTV-Beitrag und hat danach das Gefühl, 'im Fernsehen' gewesen zu sein, und das minutenlang, ungeschnitten und ohne blöde Nachfragen." Erst mit der Corona-Krise begann das Geschäftsmodell von RTV zu bröckeln. Events, zu denen Drehs gebucht werden konnten, fielen weg. Und gleichzeitig fielen im Sender die Hemmungen, die eigene Ideologie zur Schau zu stellen.

Haus- und Hofsender der "Querdenkerszene"

Anfang 2022 wurde eine Kooperation mit dem rechten Internetsender AUF1 bekannt gegeben, dessen Nachrichten fortan auch über RTV Verbreitung finden sollten. RTV schlug sich ohne Wenn und Aber auf die Seite der "Querdenkerszene". Die Impfungen bezeichnet der Sender als "bedenkliche Gentherapie", an den Spaziergängen und Demos der Szene hat der Sender sogleich einen Narren gefressen. Erst im Frühjahr 2022 reagierte die Kundschaft des Senders. Die Stadt Steyr stornierte einen Vertrag zur Übertragung der Gemeinderatssitzungen. Der Zweitligist Vorwärts Steyr verzichtete auf Matchankündigungen und wohlwollende Features rund um das Vereinsleben. Stadtnahe Institutionen kehrten dem Sender den Rücken, seit man weiß, dass die Stadtpolitik von RTV - gelinde gesagt - angespeist ist.

Steyr dank RTV ein Hotspot für Demo-Tourismus

Was man dem Sender nun übel nimmt: Während die Demo-Szene in vergleichbaren Städten wie Linz und Wels lahmt, wird Steyr seit mittlerweile eineinhalb Jahren sonntäglich von Demo-Tourismus aus ganz Österreich und darüber hinaus heimgesucht. RTV hat sich mit der Berichterstattung von den Demonstrationen im gesamten deutschen Sprachraum einen Namen gemacht - und im Gegenzug mitgeholfen, Steyr als Demo-Hotspot zu entwickeln. Kaum ein Sonntagspaziergang in der Stadt, der nicht von einem Kamerateam eingefangen und szenegerecht geschnitten sowie kommentiert wird.

Mitunter nimmt dieser Doppelpass zwischen Sender und Demonstrierenden auch bizarre Formen an. Im Dezember 2021 überreichten Demonstrierende dem RTV-Gründer Christian Schott vor laufenden Kameras einen Karton mit Spenden, die während eines lärmenden Umzugs für den Sender gesammelt wurden. Schott bedankte sich am Mikrofon dafür und plauderte zu der Gelegenheit ein wenig aus der Unternehmensphilosophie: Wegen der Flaute habe man Angestellte freistellen müssen, jetzt lasse man einmal "den Staat einen Monat lang für die Mitarbeiter aufkommen." In Zukunft wolle man sich investigativem Journalismus widmen. Zweifel an der Mondlandung sind schon einmal ein guter Anfang, auf einen Exklusivbericht über eine Expedition an den Rand der Erdscheibe warten wir gespannt. (Christian Kreil, 28.7.2022)

Christian Kreil bloggt seit drei Jahren rund um Esoterik, Verschwörungsplauderei und Pseudomedizin. Im Vorjahr erschien sein Buch "Fakemedizin".

