Für alle, die gern in der Natur auf Entdeckungstour gehen und dabei tolle Sachen basteln möchten

Foto: Jacoby Stuart

Im Sommer gibt’s im Freien viel zu tun und zu erleben. Wenn ihr mal nicht wisst, was ihr machen könntet, bringt euch dieses Buch auf Ideen – Wasserspaß und Sandburgen zum Beispiel. Oder am Ufer nach Nixenschmuck suchen, Stempel aus Mohnkapseln basteln, einen Stockmann schnitzen und den Feenberg finden, das wäre doch auch mal was!

Altbekanntes wie Rindenboote, Blumenschmuck aus Gänseblümchen oder Steinspiralen haben die Illustratorin Judith Drews und ihre Tochter Lilli Baltzer hier ebenso mitgedacht. Zeitaufwendigere Projekte wechseln sich mit solchen ab, die gar nicht lange dauern. Einfälle für alle anderen Jahreszeiten sind natürlich auch mit drin. Zu jeder Idee seht ihr Fotos. Schnell wird klar, worum es geht, bei der Umsetzung ist dann eure Fantasie gefragt. Lange Beschreibungen wären ohnehin fehl am Platz, denn ihr wollt ja bestimmt schnell raus!