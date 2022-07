Ryan Gosling in "The Gray Man". Foto: Netflix

19.40 REPORTAGE



360° – Geo Reportage: Las Fallas In Valencia werden ab 19. März jährlich die Fallas begangen, eine Mischung aus Frühlingsfest und Fasching. Gefeiert wird mit Fanfaren, Böllern, Feuerwerk und haushohen Skulpturen aus Pappmaché. Bis 20.15, Arte



20.15 URLAUBSCRASHER



Die Diva, Thailand und wir! (D/Ö 2016, Franziska Buch) Die ehemalige Operndiva Anneliese steht plötzlich pflegebedürftig bei ihrer Tochter vor der Tür. Der bleibt nichts anderes übrig, als ihre Mutter in den Familienurlaub nach Thailand mitzunehmen. Bitterböse Komödie mit Hannelore Elsner als nervende Grande Dame. Bis 21.45, BR



20.15 UNILEBEN



Mörderischer Zweifel (Spinning Man, USA/S 2018, Simon Kaijser) Der Philosophieprofessor Evan Birch ist scheinbar glücklich verheiratet, obwohl seine Affären mit Studentinnen an der Universität ein offenes Geheimnis sind. Als eine von ihnen verschwindet, wird er zum Hauptverdächtigen. Pierce Brosnan lässt als Ermittler in dem Thriller nicht locker. Bis 21.50, ZDF neo



20.50 FUSSBALL



Uefa Frauen Euro: Frankreich – Niederlande Im letzten Viertelfinale dieser Europameisterschaft entscheidet sich, wer im Halbfinale gegen Deutschland antritt. Anton Oberndorfer kommentiert das Spiel live aus Rotherham. Bis 22.50, ORF 1



22.50 JUWELIERDRAMA



Rififi (Du rififi chez les hommes, F 1955, Jules Dassin) Nach fünf Jahren wird Tony aus dem Gefängnis entlassen und plant schon seinen nächsten Coup: Ein Juwelier soll überfallen werden. Film Noir, der als einer der ersten "Heist-Movies" gilt – mit legendärer 32-minütiger Einbruchsequenz. Bis 0.35, 3Sat



23.10 THRILLER



Eagle Eye – Außer Kontrolle (USA 2008, D. J. Caruso) Nach der Beerdigung seines Zwillingsbruders findet Jerry Shaw in seiner Wohnung mysteriöse Pakete voller Waffen und Munition. Dann wird er auch noch per Telefon gewarnt, dass ihm das FBI dicht auf den Fersen ist. Shia LaBeouf in einer Neufassung des Hitchcock-Klassikers Der Mann, der zu viel wusste. Bis 1.00, ORF 1

STREAMING

AGENTENTHRILLER

The Gray Man Ryan Gosling duelliert sich als CIA-Agent Sierra Six mit Chris Evans, der ihn zur Strecke bringen will. 200 Millionen Dollar hat sich Netflix seine Bond-Version kosten lassen, Regie führten die Marvel-Alumnis Joe und Anthony Russo. Netflix

FANTASY

The Princess Joey King weigert sich, einen Soziopathen zu heiraten, und will ihr Königreich lieber selbst retten. Mit Schwert- und Nahkampf kennt sich dieser Royal bestens aus. Disney+

STOP-MOTION

Isle of Dogs – Ataris Reise Der Stop-Motion-Animationsfilm von Regisseur Wes Anderson wurde auf der Berlinale 2018 gefeiert. Alle Hunde wurden auf eine Insel verbannt, der zwölfjährige Atari will seinen Begleiter Spot zurückholen. Hilfe bekommt er von einer Gruppe Alphahunden. Disney+

DOKUMENTATION

An Impossible Project Ein Österreicher möchte die letzte Polaroid-Fabrik in den Niederlanden kaufen. Ode an das Analoge, gedreht auf 35 mm. Amazon Prime

(Astrid Wenz, 22.7.2022)