Shanghai spielt's auch 2022 erneut nicht. Foto: APA/AFP/NOEL CELIS

Shanghai – Nach der Frauen-Tennis-Tour WTA hat nun auch die Männer-Organisation ATP alle für diesen Herbst geplanten Events abgesagt. Der Grund ist allerdings ein anderer: Während die Frauen-Tour wegen der ungeklärten Lage rund um die von der Bildfläche verschwundene Peng Shuai alle Turniere abgesagt hatte, sind es die strengen Covid-19-Einschränkungen, die die ATP zur Absage des Shanghai Masters-1000-Events und drei weiterer Turniere veranlasst.

"Das bedeutet das dritte Jahr in Folge, in dem wir den China-Swing der ATP wegen der Pandemie absagen müssen. Auch wenn die Pandemiezahlen in China im internationalen Vergleich niedrig sind. China verfolgt aber weiter sehr strenge Einschränkungen, da die French Open und Wimbledon zuletzt ohne gesundheitliche Schutzbestimmungen abgehalten wurden, hätten sich wohl kaum Spieler gefunden, die sich neuerlich in eine Sicherheits-Blase begeben hätten.

Die Turniere in Shanghai, Peking, Chengdu und Zhuhai sind damit gestrichen, gleichzeitig hat die ATP sechs Veranstaltern für dieses Jahr eine Lizenz für ein ATP-250-Turnier gegeben. Diese sind San Diego/USA (ab 19.9.), Seoul und Tel Aviv (ab 26.9.), Florenz und Gijon (ab 10.10.) sowie Neapel (17.10.). Zusätzlich wird das Turnier in Nur-Sultan dieses Jahr von einem ATP-250 in den 500er-Status gehoben. (APA, 22.7.2022)