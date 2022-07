Feministisches Magazin "Our Bodies", 900.000 beim EM-Viertelfinale, Arnold Schwarzenegger

Die heißesten (puh!) Etat-Mediennews vor dem Wochenende:

Der Verfassungsgerichtshof bestätigt: "Ali"-Video von FPÖ-TV diskriminierend Die Freiheitlichen können sich hier nicht auf Meinungsfreiheit berufen. Die Freitag veröffentlichte Entscheidung des Höchstgerichts gibt's hier bei Etat.

Diskriminierend, bestätigt der Verfassungsgerichtshof: Das "Ali"-Video von FPÖ-TV. Foto: Screenshot/Youtube/FPÖ-TV

Was sagen die großen Produzenten zur neuen Förderung? Bringt das Filmanreizmodell einen TV- und Streamingboom in Österreich? – das erfragte Doris Priesching bei Jan Mojto, Oliver Auspitz, John Lüftner und Co.

Feministisches Magazin "Our Bodies" "Wir schauen mit politischem Blick auf Gesundheitsthemen", sagt Gründerin Bettina Enzenhofer im Gespräch mit Astrid Wenz.

Knapp 900.000 Menschen sahen Österreichs EM-Aus gegen Deutschland – die Quotenbilanz vom Viertelfinale der Frauenfußball-EM.

Arnold Schwarzenegger wird 75: TV-Festspiele für eine österreichische Ikone.

Switchlist Barry White, Harry Belafonte und Bad Times at the El Royale – die TV-Tipps für Freitag.