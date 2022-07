Diess' Vertrag war erst 2021 verlängert worden. Foto: APA / AFP / Ronny Hartmann

München – Volkswagen-Vorstandschef Herbert Diess verlässt überraschend den Wolfsburger Autobauer Ende August. Sein Nachfolger werde der Chef der Sportwagen-Tochter Porsche AG, Oliver Blume, teilte VW am Freitag mit.

Blume soll sein bisheriges Amt parallel weiterführen. Er arbeitet derzeit an einem Börsengang der Porsche AG, der im Herbst über die Bühne gehen soll. Bei VW werde der 54 Jahre alte Blume operativ von Finanzvorstand Arno Antlitz unterstützt, der künftig zusätzlich für das Tagesgeschäft verantwortlich zeichnen soll. "Blume soll mit dem gesamten Vorstand die Transformation weiter vorantreiben – mit einer Führungskultur, die den Teamgedanken in den Mittelpunkt stellt", heißt es in einer Aussendung des Konzerns.

Diess' Vertrag hätte erst 2025 geendet

Der 1958 geborene Diess war seit 2018 Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG. 2021 war sein Vertrag vorzeitig verlängert worden und hätte regulär erst 2025 geendet.

Der Konzern dankte Diess in einer Aussendung für sein Wirken gab aber keine näheren Gründe über sein Ausscheiden an. Aus Sicht des Aufsichtsrates habe er "vor allem zahlreiche Produktimpulse gesetzt, Produktportfolios neu ausgerichtet und die klare Ausrichtung auf Elektromobilität auf den Weg gebracht". (Reuters, miwi, 22.7.2022)