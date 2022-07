Muren rissen in der Nacht auf Samstag Fahrzeuge mit – zwei Personen wurden dabei verletzt. Foto: IMAGO/B&S/Bernd März

Zuerst Kärnten, dann Tirol: Unwetter, Starkregen und Hagel haben am Freitagabend im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) für große Schäden gesorgt. Mehrere Muren gingen ab und rissen zwei Fahrzeuge mit sich – zwei Insassen konnten verletzt geborgen werden. Die Stubaitalstraße musste deswegen gesperrt werden, seit Samstagvormittag ist sie wieder einspurig befahrbar. Laut ORF Tirol mussten 54 Feuerwehren zu insgesamt 179 Einsätzen bis spät in die Nacht ausrücken. Am stärksten betroffen war dabei der Bezirk Innsbruck Land, wo über 100 Einsätze verzeichnet wurden, sagte Anton Wegscheider vom Landesfeuerwehrverband. Es wird derzeit nach möglichen weiteren Verschütteten gesucht.

Feuerwehr: "Dramatische Bergung"

Welche Wucht die Muren hatten, zeigte sich dabei bei der Bergung der Insassen: Diese sei laut Michael Neuner, Bezirksfeuerwehrinspektor für Innsbruck Land, "dramatisch" gewesen. Zwei Feuerwehren haben sich mit Baggern zu dem Fahrzeug durcharbeiten müssen. Weil der Bach noch gestaut war und das Wasser stetig anstieg, war es auch für die Einsatzkräfte gefährlich. "Im Fahrzeug waren die beiden Insassen bis zu den Oberarmen im Schlamm eingeklemmt", sagt Neuner gegenüber ORF Tirol. Beide Personen konnten verletzt in die Klinik Innsbruck gebracht werden.

Das Unwetter richtete enorme Schäden in Fulpmes (Bild) an. Foto: APA/ZEITUNGSFOTO.AT/DANIEL LIEBL

Am stärksten betroffen waren die Gemeinden Neustift und Fulpmes im Stubaital. In Fulpmes wurde am Samstagvormittag nach möglichen weiteren Verschütteten gesucht, weil Augenzeugen angegeben hatten, zwei Fahrzeuge im Bereich der Mure gesehen zu haben. Der Hubschrauber Libelle machte Suchflüge im Stubaital und den kleineren Seitentälern. Auch in Mieders, ebenfalls im Stubaital, gingen Muren ab. Wattens und Volders (beide Bezirk Innsbruck Land) waren ebenfalls stark von den Unwettern betroffen.

Kärnten vorbeigezogen

Auch in Kärnten war es in der Nacht auf Freitag zu schweren Unwettern gekommen. Im Bezirk Spittal an der Drau und Feldkirchen waren ebenfalls wegen Murenabgängen 31 Feuerwehren mit 456 Männern und Frauen im Einsatz. In der Nacht hatte es im betroffenen Gebiet Zivilschutzalarm gegeben. Die Menschen wurden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Am Freitag in der Früh wurde der Alarm wieder aufgehoben. Am Vormittag waren noch sieben Feuerwehren in Radenthein und Bad Kleinkirchheim mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. (etom, APA, 23.7.2022)