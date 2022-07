15 Menschen starben in Zusammenhang mit dem Coronavirus, 81 Patientinnen und Patienten werden derzeit auf Intensivstationen behandelt

1.511 Menschen sind hospitalisiert. Foto: APA/HANS PUNZ

1.511 Patienten haben sich am Samstag im Zuge einer Corona-Infektion im Spital befunden, um 15 mehr als am Freitag. 81 Menschen wurden auf Intensivstationen betreut – diese Zahl stieg seit dem Vortag um eine Person und ist innerhalb einer Woche gleich geblieben. 15 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid gab es seit Freitag. Mit Stand Samstag, 9.30 Uhr, wurden in den vergangenen 24 Stunden 10.908 neue Infektionen gemeldet. Das liegt unter dem Schnitt der letzten sieben Tage.

Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 898,2 Fälle auf 100.000 Einwohner. Mit Samstag gab es in Österreich 12.8478 aktive Fälle, um 233 weniger als am Tag zuvor. Seit Pandemiebeginn wurden 4.680.148 Fälle bestätigt. Genesen sind seit Ausbruch 4.532.678 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden galten 11.126 als wieder gesund.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 72.159 aussagekräftige PCR-Tests eingemeldet. Die Positivrate der PCR-Tests betrug 15,1 Prozent. Dieser 24-Stunden-Wert liegt über dem Schnitt der vergangenen Woche. 3.877 Impfungen sind am Freitag durchgeführt worden: 184 Erst-, 340 Zweit- und 3.353 Drittstiche.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 364

Kärnten: 645

Niederösterreich: 2.311

Oberösterreich: 1.596

Salzburg: 424

Steiermark: 1.194



Tirol: 564

Vorarlberg: 314

Wien: 3.496

(APA, red, 23.7.2022)