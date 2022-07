Bei der Durchsuchung der Verdächtigen wurde ein gefälschter Polizeidienstausweis sichergestellt.

Foto: imago images/Frank HOERMANN

Wien – Für zwei falsche Polizisten haben am Donnerstag in Wien-Floridsdorf die Handschellen geklickt. Bei einer Geldübergabe, vereinbart mit einem Opfer der Trickbetrüger, nahmen echte "Kollegen" die beiden Männer fest. Bei der Durchsuchung der Verdächtigen wurde ein gefälschter Polizeidienstausweis sichergestellt, berichtete die Exekutive am Samstag. Das Duo verweigerte die Aussage und wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Eine 67-Jährige wurde am Dienstag telefonisch kontaktiert. Der Anrufer gab sich als Polizist aus und sagte, man habe Täter nach Einbrüchen nahe dem Wohnort der Frau gefasst. Diese würden mit Bankangestellten zusammenarbeiten. Um den Verdächtigen eine Falle zu stellen, solle sie Polizisten Bargeld übergeben. Als die falschen Polizisten nach mehreren Geldübergaben weiterhin Bares verlangten, wurde die 67-Jährige stutzig und begab sich in eine Polizeiinspektion.

Da der Betrüger die Dame noch mehrmals kontaktierte, wurde gemeinsam mit echten Beamten eine neue Übergabe vereinbart. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 19-Jährigen und einen 22-Jährigen . Es entstand bei diesem Vorfall ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich.

Polizei warnt vor Betrügern

"Nur durch intensive Aufklärungsarbeit und Prävention kann es gelingen, gemeinsam gegen die Betrüger vorzugehen", appellierte die Polizei. "Schützen Sie Ihre Eltern, Großeltern sowie Urgroßeltern und warnen Sie immer wieder vor den unterschiedlichsten Betrugsmaschen der falschen Polizisten". Die Polizei fordert niemals Bargeld oder Wertgegenstände zur Aufbewahrung oder für "Diebesfallen". Bei derartigen Anrufen sofort den Notruf 133 wählen. (APA, 23.7.2022)