Die griechische Region Attika sowie die Inseln Euböa, Kreta, Lesbos und Samos und der Nordosten der Peloponnes waren schon Mitte Juli von Bränden betroffen. Foto: IMAGO/NurPhoto

Athen/Rom – Die Hitze und Trockenheit führen im Süden Europas weiterhin zu Waldbränden. Auch den Menschen in Griechenland haben Feuer auch am Samstag zu schaffen gemacht. Ein großer Brand zerstörte den Wald des Dadia-Nationalparks, eines der größten Waldgebiete im Südosten Europas. Ein zweiter großer Brand tobte auf der Südseite der Ferieninsel Lesbos. Der Zivilschutz ordnete die Evakuierung der Ortschaft Vatera an. Einheiten der Feuerwehr vom Festland seien nach Lesbos unterwegs.

Kleinere Brände tobten auf der Halbinsel Peloponnes, berichtete der staatliche griechische Rundfunk weiter. Der größte Teil der 86 Löschflugzeuge und Hubschrauber Griechenlands sei im Einsatz gegen die Flammen, so der Zivilschutz.

Trockenheit und hohe Temperaturen würden in den kommenden Tagen fast alle Landesteile Griechenlands heimsuchen und "die perfekte Kulisse" für weitere Brände schaffen, warnten Meteorologen im Rundfunk. Mitte Juli waren in der griechischen Region Attika mit der Hauptstadt Athen sowie die Inseln Euböa, Kreta, Lesbos und Samos und der Nordosten der Halbinsel Peloponnes von Bränden betroffen. In Mittelgriechenland herrschten bereits am frühen Samstagmorgen Temperaturen um die 38 Grad. Stellenweise sollen die Thermometer am Nachmittag Werte von mehr als 40 Grad Celsius zeigen, teilte das Meteorologische Amt mit. Noch heißer soll es Anfang der nächsten Woche werden, die Hitze werde bis Anfang August andauern, hieß es.

Blitze verursachten Waldbrände in Südtirol

Auch Südtirol ist in diesem Sommer von Waldbränden betroffen. Blitzeinschläge während eines heftigen Gewitters haben mehrere kleine Waldbrände verursacht. Zudem rückte die Feuerwehr in der norditalienischen Urlaubsregion wegen umgestürzter Bäume aus. In Naturns stürzte am frühen Samstagmorgen ein Baum auf einem Campingplatz um und streifte ein Wohnmobil, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde niemand. In Meran fiel ein Baum auf das Schwimmbad eines Hotels.

In Vilpian traf ein Blitz Bäume, ein Stück Wald brannte, konnte aber wieder gelöscht werden. Andernorts brannte ein Dachstuhl aus.

Die Autonome Provinz Bozen hat aufgrund des mangelnden Niederschlags schon den Wassernotstand unter anderen im Einzugsgebiet des Flusses Etsch ausgerufen. So ist es verboten, zwischen 9.00 und 20.00 Uhr öffentliche und touristische Grünflächen zu gießen. Unter anderem für die Region um Bozen galt am Wochenende die Hitzewarnstufe Rot mit Temperaturen um die 38 Grad.

Hitzewelle auf Mallorca

Im Zusammenspiel mit einer seit Monaten anhaltenden Dürre und starken Winden hat die Hitze auch eine Ausbreitung vieler Brände auf der spanischen Insel Mallorca begünstigt. 2022 ist für Spanien bereits das verheerendste Waldbrand-Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. "Das liegt ganz klar am Klimawandel", wurde der Meteorologe Bernat Amengual vom spanischen Wetterdienst Aemet im "MM" zitiert.

In den ersten knapp sieben Monaten des Jahres zerstörten Flammen mehr als 197.000 Hektar Wald. Am Samstag waren aber alle Brände bis auf ein Feuer auf Teneriffa weitgehend unter Kontrolle. Hoffnung bietet auch die Prognose, dass die Hitze ab Dienstag sowohl auf Mallorca als auch in anderen Teilen Spaniens abklingen soll. (APA, red, 23.7.2022)