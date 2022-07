Mark Zuckerberg kündigt das meistgewünschte Feature für Facebook an. Foto: AFP/JOSH EDELSON

Facebook-Nutzer kennen das: Kaum aktualisiert man den Feed, ist das Posting des besten Freundes oder der besten Freundin schon wieder verschwunden, dafür werden plötzlich Essens-Fotos eines Kollegen von vor drei Tagen oder ein bezahltes Kurzvideo in die Timeline gespült. Dem Facebook Algorithmus sei Dank.

Nun hat Facebook angekündigt ein neues Feature einzuführen: Die chronologische Timeline. Demnach wird es in der iOS sowie Android-App einen neuen Tab namens "Feeds" geben.

So sollen der neue Feeds-Tab aussehen Foto: Meta

Darin kann man vom algorithmusgetriebenen Feed – erkennbar am "Für Sie empfohlen" Schriftzug – zu einem chronologischen wechseln. Die entsprechenden Updates sollen laut einer Meta-Pressemeldung in der kommenden Woche ausgerollt werden.

Das meistgewünschte Feature

"Eines der am häufigsten gewünschten Features für Facebook ist, dass wir keine Posts unserer Freunde mehr verpassen", so Facebook-Chef Mark Zuckerberg auf seiner eigenen Plattform. "Deshalb starten wir heute den Feeds-Tab". Darin können die User Posts von Freunden, Gruppen und abonnierten Seiten sehen – und das im zeitlichen Ablauf. Die App, so Zuckerberg, wird aber standardmäßig im vom Algorithmus kuratierten Feed geöffnet, in dem die "Discovery Engine" die Posts ausspielt, die sie für am interessantesten hält, so Zuckerberg. Aber: Der Feeds-Tab soll Usern mehr Kontrolle über den eigenen Feed geben.

Beobachter werden Schritt des chronologischen Feeds, der sich mehr auf Freunde und Verwandte konzentriert als Schritt zurück zu Facebooks Wurzeln. Zuletzt hatte der Mutterkonzern Meta versucht die Netzwerke Facebook und Instagram mehr in Richtung Tiktok mit stark kuratiertem Content umzuwandeln. Jetzt sollen wieder Personen aus dem näheren Umfeld des Users im Vordergrund stehen. Ganz los wird man als Benutzer die "Discovery Machine" jedoch nicht: auch im chronlogischen Feed werden empfohlene Beiträge und Paid-Content angezeigt, wie 9to5mac berichtet. (red, 23.7.2022)