Apples neues Macbook Air dürfte ein Problem mit der Lackierung haben Foto: APA/AFP/CHRIS TUITE

Das Internet hat eine neue Kontroverse und einmal mehr geht es dabei um Apple: Unter der Wortkreation "Scratchgate" häufen sich Berichte über nicht kratzfeste Farbe. Beim neuesten Macbook Air M2 soll sich vor allem die Farbe "Midnight Blue" als nicht besonders stoß- und kratzresistent erwiesen haben.

So häufen sich aktuell Beschwerden und Berichte über hässliche Fingerabdrücke, Kratzer und Abplatzer in der Farbe des Macbooks. So berichtet etwa der Youtuber Marques Brownlee in seinem Review des neuen Macbooks, dass die Farbe rund um die USB-C Anschlüsse und den Magsafe-Port des Geräts sehr schnell abgerieben wird. Seine Empfehlung: "Kauft eine andere Farbe, benutzt eine Hülle oder passt wirklich gut auf das Gerät auf". Zu einem ähnlichen Urteil kommen die Tester von Zoneoftech und iCavedave.

Einmal benutzt, schon zerkratzt

Das Problem dürfte durch die Wahl der Untergrundfarbe noch verstärkt werden: Diese ist nämlich im apple-typischen hellen Silber gehalten, was den Kontrast zu dem sehr dunklen Mitternachtsblau noch einmal erhöht und die Kratzer noch sichtbarer macht.

Anscheinend nicht nur blau betroffen

Nun berichtet der Chefredakteur von Techradar, Lance Ulanoff, dass das Problem der kratzeranfälligen Laptopgehäuse nicht unbedingt nur auf die mitternachtsblaue Variante beschränkt ist. Auf Twitter präsentierte Ulanoff ein silberfarbenes Macbook mit einem unschönen Kratzer. "Ich habe keine Ahnung, wie der Kratzer da hingekommen ist", so Ulanoff, der vermutet, dass der Fehler wohl im Oberflächen-Finish liegt.

Neu ist die Aufregung um Kratzer auf neuen Appleprodukten jedenfalls nicht: Schon 2015 wurde Apple für das Gehäuse der Smartwatch kritisiert, weil diese nicht kratzfest war. Eine ähnliche Debatte gab es 2020 um das iPhone 12. (red, 23.7.2022)