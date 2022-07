Eine Sicherheitslücke bei Twitter hat es Angreifern ermöglicht die Kontaktdaten von rund 5,5 Millionen Konten zu erlangen. Durch einen Exploit gelang es den Tätern an die Telefonnummern und Emailadressen der Twitter-Konten zu kommen. Jetzt tauchten die gestohlenen Daten in einem Hackerforum zum Verkauf auf. 30.000 Euro sollen die Datensätze kosten. Wie es dazu kommen konnte und wie White-Hat-Hacker schlimmeres verhindert haben, lesen Sie in unserer heutigen Hauptstory.

Ein Heimkino für unterwegs klingt paradox, ist aber genau das, was der Xgimi Halo+ verspricht. DER STANDARD konnte den neuen Beamer ausführlich testen. So viel sei schon verraten: Ganz geht das Versprechen nicht auf, dennoch macht der mobile Projektor dem Cineasten große Freude.

Außerdem klären wir heute die gängigsten Kühler-Mythen und was wirklich hilft, wenn Smartphone, Laptop oder PC in der Hitze K.O. gehen. Die Arbeiterkammer warnt vor Phishing-Betrug auf dem Onlineflohmarkt Willhaben und Googles KI-Entwickler muss seinen Hut nehmen.

Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre.

Twitter: Hacker bieten Daten von 5,5 Millionen Accounts zum Verkauf an

Xgimi Halo+ im Test: Kleiner Beamer für (fast) überall

Kühler-Schrott: Was hilft, wenn Smartphone und Laptop in der Hitze K.O. gehen

Arbeiterkammer warnt vor Phishing-Versuchen auf dem Onlinemarktplatz Willhaben

Bewusstsein bei KI entdeckt? Google-Software-Spezialist gefeuert

Internetgauner und falsche Beamtin betrogen Frauen in der Steiermark