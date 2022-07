Sara Marita Kramer ist früh in Form. Foto: EPA/Grzegorz Momot

Wisla – Skispringerin Sara Marita Kramer hat den Sieg beim Sommer-Grand-Prix-Auftakt am Samstag in Wisla um 0,1 Punkte verpasst. Nach Halbzeitführung wurde sie von der slowenischen Olympiasiegerin Ursa Bogataj im Finaldurchgang um 3,5 m und diesen Minimal-Abstand überflügelt. Weitere 0,1 Zähler hinter der Salzburgerin wurde mit Nika Kriznar eine weitere Slowenin Dritte. Die im ersten Durchgang unerwartete Zweite, die Französin Josephine Pagnier, wurde 19,4 Zähler zurück Vierte.

Trotzdem war Kramer sehr zufrieden. "Wisla ist nicht die einfachste Schanze. Es ist eine Challenge, und mir taugt die Challenge. Weil ich weiß, wenn ich es da hinbekomme, kriege ich es auf sehr vielen Schanzen hin", sagte die 20-Jährige: "Im Großen und Ganzen war es ein guter Auftakt."

Von den übrigen Österreicherinnen kam Chiara Kreuzer als Sechste in die Top Ten. Jacqueline Seifriedsberger, Julia Mühlbacher und Vanessa Moharitsch wurden 11., 20. und 21.

Bei den Männern landete Thomas Lackner als bester ÖSV-Adler beim Sieg des Polen Dawid Kubacki auf dem achten Platz. Die erste Männer-Garde um Stefan Kraft und Manuel Fettner ließ die Wettkämpfe in Wisla aus. Für beide Geschlechter steht in Polen am Sonntag ein weiterer Bewerb auf dem Programm. (APA, 23.7.2022)