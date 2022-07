Evakuierungen im Friaul, dramatische Lage in Griechenland, warmes Meer in Mallorca. Die Gluthitze hat Europa weiter im Griff

Die seit fast einer Woche in Friaul tobenden Brände haben bereits über 500 Hektar Wald zerstört. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Mehr als 300 Personen sind am Samstagabend in der Gemeinde Savogna d'Isonzo in der friaulischen Provinz Gorizia (Görz), wegen der Gefahr evakuiert worden, dass ein Brand vom slowenischen Karst nach Italien übergreift. Die Entscheidung wurde wegen der starken Winde getroffen, die in der Nacht in Richtung Italien wehten, wie lokale Medien berichteten.

Die evakuierten Menschen wurden in der Sporthalle des Fußballvereins von Savogna sowie in Monfalcone und Gradisca d'Isonzo untergebracht. Die Feuerwehr des Kommandos Gorizia koordinierte die Verlegung mit dem Zivilschutz und der Gemeinde Savogna. Seit fast einer Woche toben Brände in Friaul, die über 500 Hektar Wald zerstört haben. In den vergangenen Tagen mussten wegen der Brände Teile der Autobahn A4 gesperrt werden. Der regionale Bahnverkehr kam teilweise zum Erliegen.

Dramatische Lage in Griechenland

Hitze und Brände haben den Menschen in Griechenland auch am Samstag schwer zu schaffen gemacht. Ein großer Brand zerstörte den Wald des Dadia-Nationalparks, eines der größten Waldgebiete im Südosten Europas. Ein zweiter großer Brand tobte auf der Südseite der Ferieninsel Lesbos. Der Zivilschutz ordnete die Evakuierung der Ortschaft Vatera an.

In Griechenland war die Brandlage dramatisch: Wegen der starken Rauchbildung suchten Einwohner von Vatera Zuflucht an den Stränden. Die Besatzungen von Booten der Küstenwache brachten sie dann in Sicherheit, berichtete das Staatsfernsehen. Mindestens zehn Häuser des Dorfes wurden beschädigt, berichteten örtliche Medien.

Schwierig blieb die Lage im Naturschutzgebiet von Dadia im Nordosten Griechenlands. Die Flammen zerstörten einen Biotop, wo zahlreiche Greifvögel und Wildtiere leben. Das Gelände ist dicht bewaldet, es gibt kaum Straßen. Aus diesem Grund versuche die Feuerwehr, aus der Luft mit Löschflugzeugen und Hubschraubern die Flammen einzudämmen, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Samstagnachmittag mit.

Der größte Teil der 86 Löschflugzeuge und Hubschrauber Griechenlands sei im Einsatz gegen die Flammen, so der Zivilschutz. Kleinere Brände tobten auf der Halbinsel Peloponnes, berichtete der staatliche griechische Rundfunk.

Trockenheit und hohe Temperaturen würden in den kommenden Tagen fast alle Landesteile Griechenlands heimsuchen und "die perfekte Kulisse" für weitere Brände schaffen, warnten Meteorologen. In Mittelgriechenland herrschten bereits am frühen Samstagmorgen Temperaturen um die 38 Grad. Stellenweise sollen die Thermometer am Nachmittag Werte von mehr als 40 Grad Celsius zeigen, teilte das Meteorologische Amt mit. Noch heißer soll es Anfang der nächsten Woche werden, die Hitze werde bis Anfang August andauern, hieß es.

Mallorca mit Rekord-Wassertemperaturen

Abkühlung fällt auch Touristen und Einheimischen auf Mallorca derzeit schwer: Auf der spanischen Urlaubsinsel sind dieser Tage nämlich nicht nur der Sand und die Luft sehr heiß – vor allem das Meereswasser erreicht ungewöhnlich hohe Temperaturen. Für die Playa de Palma mit der beliebten Partymeile "Ballermann" wurden am Samstag zum Beispiel 28,7 Grad vorhergesagt – fast vier Grad über dem langjährigen Schnitt für Juli (24,8 Grad).

Die Hitze soll allerdings ab Dienstag sowohl auf Mallorca als auch in anderen Teilen des Landes abklingen. Im Zusammenspiel mit einer seit Monaten anhaltenden Dürre und starken Winden hatten die hohen Temperaturen den Ausbruch und die Ausbreitung vieler Brände begünstigt. 2022 ist für Spanien bereits das verheerendste Waldbrand-Jahr seit Beginn der Erfassungen.

Die heftigen Waldbrände an der französischen Atlantikküste südlich von Bordeaux haben sich unterdessen nicht weiter ausgebreitet. Teilweise konnten die Einwohnerinnen und Einwohner am Samstag wieder in ihre Häuser zurückkehren. Die vor über einer Woche ausgebrochenen Waldbrände von Landiras und La Teste-de-Buch zerstörten mehr als 20.600 Hektar Land. Tausende Menschen mussten vorsichtshalber ihre Bleibe verlassen. (APA, red, 24.7.2022)