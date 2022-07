Auch der nächste Avengers-Film kommt im Doppelpack – und das erst 2025. Foto: Disney

Die größte und wichtigste Comic Con der Welt findet alljährlich in San Diego statt. An diesem Wochenende war es wieder soweit und die großen Filmfirmen ließen es sich nicht nehmen, ihre kommenden Produktionen möglichst effektreich zu präsentieren. Das Ergebnis waren zahlreiche, interessante Trailer, viel Show und die Sicherheit, dass sich Comic-Fans über fehlenden Nachschub in den kommenden Jahren nicht beschweren müssen.



Fliegende Steine

Rauchschwaden, Blitze – auf einmal kommt einer der größten, aktuellen Hollywood-Stars in den Saal geflogen – Dwayne "The Rock" Johnson. Der kurz danach gezeigte Trailer zum im Oktober erscheinenden DC-Film Black Adam zeigt den Schauspieler einmal mehr als übermenschlichen Superschurken, der den Comic-Antihelden erstmals ins Kino bringt. Ebenfalls präsentiert wurde die Fortsetzung von Shazam!, deren Debüt 2019 in die Kinos kam. In einem neuen Trailer verriet man, dass die etablierte Schauspielerin Helen Mirren die Antagonistin in diesem Teil sein wird und der Schwerpunkt erneut auf Humor und Gags am laufenden Band liegen dürfte.

Neue Avengers-Filme

Es fehle der rote Faden, wird der aktuellen Phase des Marvel Cinematic Universe von vielen Kritikern vorgeworfen. Mit der Serie She-Hulk: Attorney at Law, die ab 17. August bereits auf Disney+ verfügbar sein soll und dem Film Black Panther: Wakanda Forever, der erstmals mit einem Trailer präsentiert wurde, will man diesen Teil der Geschichte noch in diesem Jahr abschließen.

Phase 5 startet am 17. Februar 2023 mit Ant-Man & The Wasp: Quantumania. Im Frühling folgt die Serie Secret Invasion, die Nick Fury und Maria Hill in den Mittelpunkt stellen wird. Es geht darin um die in Captain Marvel gezeigte Alien-Rasse Skrulls, die sich auf der Erde breit machen will. Im May folgt der dritte Teil von Guardians of the Galaxy, im Sommer warten dann die Serien Echo und die zweite Staffel von Loki auf interessierte Fans. Neben der Serie The Marvels wird auch der Charakter Riri Williams aus Black Panther ihre eigene Spin-Off-Serie bekommen: Ironheart. Diese soll im Herbst 2023 auf Disney+ verfügbar sein.

Wie immer benötigte Marvel eine Grafik, um ihre Pläne übersichtlich darzustellen.

2024 folgen dann noch Serien zu Captain America und Daredevil. Ein potentielles Highlight könnte im November der Film Fantastic Four werden und im Jahr darauf folgt dann ein Doppelschlag an Avengers-Filmen: Avengers: Kang Dynasty (2. Mai 2025) und Avengers: Secret Wars (7. November 2025).

Rest vom Fest

Auch abseits der zwei Großen war die Comic Con voll mit Ankündigungen und neuen Eindrücken zu bereits bekannten Projekten. Für die meisten Reaktionen sorgte unter anderem die Serie Lord of the Rings: The Rings of Power. Die ab 2. September auf Amazon Prime Video verfügbare Serie wurde im Rahmen eines neuen Trailers gewürdigt.

Außerdem soll ein neuer Teen-Wolf Film erscheinen, Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves versucht den Rollenspiel-Stoff erneut ins Kino zu transportieren und für das DC-Videospiel Gotham Knights wurde ein neuer Batgirl-Trailer gezeigt.

