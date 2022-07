Sowohl die Feuerwehr als auch das Landeskriminalamt waren an dem Einsatz beteiligt.

Foto: Getty Images/iStockphoto

Scheibbs – Zwei Pkw-Insassen sind am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Scheibbs ums Leben gekommen. Das Auto war laut Exekutive von der Straße abgekommen und ausgebrannt. Die Feuerwehr wurde kurz vor 5.00 Uhr alarmiert. Für die beiden männlichen Insassen kam jede Hilfe zu spät, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.

Die Feuerwehr wurde zu einem Fahrzeugbrand nach einem Verkehrsunfall alarmiert und rückte rasch aus, hieß es vom Bezirkskommando auf Anfrage. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass sich zwei Insassen im Wagen mit Scheibbser Kennzeichen befanden. Sie verstarben an der Unfallstelle. Die Feuerwehr führte die Lösch- und Bergungsarbeiten durch. Auch Kräfte des Landeskriminalamtes standen im Einsatz. (APA, 24.7.2022)