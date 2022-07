Das Erdbeben erreichte nach Angaben der ZAMG eine Magnitude von 3,5. Foto: imago images/Viennareport

Szombathely/Eisenstadt – In Ungarn hat am Samstagabend rund 30 Kilometer östlich der österreichischen Grenze die Erde gebebt. Die Magnitude lag bei 3.5, berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Das Beben um 18.00 Uhr könnte auch im Burgenland vereinzelt leicht verspürt worden sein, hieß es in einer Aussendung. Mit Schäden sei in Österreich nicht zu rechnen. (APA, 24.7.2022)