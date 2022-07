Sieben Menschen starben in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Wegen eines Wartungsfensters wurde eine niedrige Anzahl an Neuinfektionen gemeldet

87 Menschen werden auf Intensivstationen betreut. Foto: APA/HANS PUNZ

Bisher gab es in Österreich 4.687.113 positive Testergebnisse. Mit Stand Sonntag sind österreichweit 18.999 Personen mit einer Sars-CoV-2 Infektion verstorben und 4.542.478 wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.495 mit dem Corona-Virus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 87 auf Intensivstationen betreut.

Aufgrund eines regulären Wartungsfensters wurde am Sonntag eine niedrigere Anzahl an Neuinfektionen ausgewiesen. Eine entsprechende Nachmeldung erfolgt am 25. Juli 2022.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung: