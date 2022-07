Siegestreffer in Paradise bei Las Vegas durch Raphinha

Einstige Teamkollegen: Lewandowski gegen Alaba. Foto: EPA/Cholewinski

Paradise (Nevada) – Weltfußballer Robert Lewandowski hat beim FC Barcelona einen gelungenen Einstand gefeiert. Mit dem Polen in der Startelf besiegten die Katalanen den mit ÖFB-Star David Alaba angetretenen Erzrivalen Real Madrid am Samstagabend (Ortszeit) in Paradise bei Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada mit 1:0. Der 33-Jährige traf zwar nicht und wurde nach der Pause ausgewechselt. Lewandowski wurde von seinem neuen Trainer Xavi Hernández nach dem Duell aber überschwänglich gelobt.

"Robert ist ein Weltstar. Ein Weltstar, der mit unglaublicher Bescheidenheit zu uns gekommen ist", sagte der Weltmeister von 2010. Lewandowski habe sich dem Team "sehr schnell angepasst". Er sei mit der Verpflichtung von Lewandowski und des Brasilianers Raphinha, der in der 27. Minute den Siegtreffer erzielte, "sehr glücklich". Xavi freute sich über den Sieg gegen den spanischen Rekordmeister und betonte: "Für mich gibt es keine Freundschaftsspiele."

Für Real Madrid als Verstärkung war es das erste Testspiel der US-Reise, für Barça das zweite Spiel. Im ersten hatten die Blaugrana Inter Miami mit 6:0 bezwungen. (APA, 24.7.2022)