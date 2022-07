In Mildura und den umliegenden Städten strömten die Menschen in ihre Hinterhöfe und auf ihre Veranden, um das spektrale Leuchten zu fotografieren. Foto: @desert_2_sea via REUTERS

Mildura/Wien – Eine Alien-Invasion? Ein Portal in eine andere Welt? Die Bewohner der australischen Stadt Mildura in Viktoria waren am Mittwochabend verblüfft, als der Nachthimmel in einem unheimlichen rosa Licht erstrahlte. "Es war sehr bizarr", wird Tammy Szumowski in der britischen Zeitung "The Guardian" zitiert. "Ich habe mit meiner Mutter telefoniert, und mein Vater sagte, dass die Welt untergehen würde."

Den Weltuntergang verhieß das Licht allerdings nicht, sondern eher eine gut beleuchtete Plantage. Das Pharmaunternehmen Cann Group bestätigte, dass die Lichter aus seiner lokalen medizinischen Cannabisanlage stammten. Die Verdunklungsrollos sind bei der Anlage offen gelassen worden. "Cannabispflanzen benötigen verschiedene Lichtspektren, um ihr Wachstum zu fördern", wird Rhys Cohen, Kommunikationsmanager bei Cann Group Ltd im "Guardian" zitiert. Demnach wird häufig ein rotes Lichtspektrum verwendet um die Pflänzchen gedeihen zu lassen. Normalerweise habe die Anlage Verdunkelungsrollos, die nachts heruntergelassen werden und das Licht blockieren würden, sagt Cohen. Sein Unternehmen ist das Erste, das in Australien eine behördliche Lizenz zum Anbau von medizinischem Cannabis erhalten hat. Seit drei Jahren produziert es im kommerziellen Ausmaß.

Kinder dachten an Außerirdische

"Die Bundesabgeordnete für Mallee, Anne Webster, fuhr im Dunkeln nach Hause, als sie das schwelende rosa Licht bemerkte. "Ich dachte, das ist seltsam. Da draußen gibt es keine Stadt... was ist das?", sagte sie zum "Guardian", wird Webster im Guardian zitiert. "Als ich verstand, dass die Cann-Verarbeitungsanlage dort ist – aber es war trotzdem das erste Mal, dass ich dieses rosa Leuchten gesehen habe. Es war ziemlich seltsam."

Überall in Mildura und den umliegenden Städten strömten die Menschen in ihre Hinterhöfe und auf ihre Veranden, um das spektrale Leuchten zu fotografieren. Alexandra Talents Ehemann fütterte gerade die Pferde, als er am Mittwochabend bemerkte, dass sie "ein wenig abgelenkt" waren. "Die Kinder ließen ihrer Fantasie freien Lauf, und natürlich kam das Thema Außerirdische auf. "Mein Mann und ich waren da schon etwas optimistischer. " (wisa, 24.7.2022)