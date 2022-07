Bei dem Angriff sind laut Polizei die frühere Bürgermeisterin der Stadt Lamitan, ihr Assistent und ein Sicherheitsmann der Hochschule gestorben. Foto: APA/AFP/MARIA TAN

Manila – Nach Schüssen auf dem Gelände einer philippinischen Universität sind drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen seien bei der Tat am Samstag auf dem Campus der Ateneo De Manila University in der Stadt Quezon verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Schüsse seien kurz vor Beginn der Abschlussfeierlichkeiten für die Jusstudenten der Hochschule in der Hauptstadtregion Manila gefallen. Einsatzkräfte fassten einen Tatverdächtigen nach einer Verfolgungsjagd.

Bei den Todesopfern handelte es sich laut Polizeibericht um eine frühere Bürgermeisterin der Stadt Lamitan in der südlichen Provinz Basilan, ihren Assistenten und einen Sicherheitsmann der Hochschule. Die Universität sagte die Feierlichkeiten daraufhin ab und kündigte an, bei den Ermittlungen eng mit der Polizei zu kooperieren. (APA, 24.7.2022)