In dieser Galerie: 2 Bilder Marie-Claire Zimmermann ist Karenzvertretung für Margit Laufer in der "ZiB 2". Foto: ORF / Thomas Ramstorfer Margit Laufer erwartet im Herbst ihr erstes Kind. Foto: ORF / Thomas Ramstorfer

Wien – Marie-Claire Zimmermann kehrt nach zwölf Jahren in die "ZiB 2" zurück. Im Tagesmagazin des ORF vertritt sie Margit Laufer während ihrer Babypause.

Am Montag moderiert Laufer zum vorerst letzten Mal die "ZiB 2" und verabschiedet sich danach in die Babypause. Ihre Vertretung Marie-Claire Zimmermann ist am 28. Juli erstmals seit 2010 wieder als "ZIB 2"-Gastgeberin zu sehen. Von 2007 bis 2010 hatte sie bereits durch die Sendung geführt. (red, 24.7.2022)