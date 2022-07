"Jetzt ist es so weit!" Marissa, 57-jährige Heilmasseurin und Schamanin aus der Steiermark, wurde einst von einem indischen Wahrsager vorhergesagt, dass Sie mit 57 den Mann ihrer Träume kennenlernen wird. Foto: ORF/TALK TV/Andreas Scheurer

Diesmal wird's mystisch! Aber auch fast ein bisschen langweilig. Nicht weil Marissa, die 57-jährige Heilmasseurin und Schamanin, die erwartbare Menge an Dekoartikeln besitzt und zu rhythmischen Klänge ihre Hüfte schwingt.

Es ist die Vorsehung, mit der Marissa Nina Horowitz mit einem Augenzwinkern erzählt. der Schamanin wurde "das große Glück" nämlich schon vorausgesagt. Ein spirituell angehauchter Mann ohne Glatze aber mit Bart sollte dann in der Resümee-Sendung der "Liebesgschichten und Heiratssachen neben der Steirerin auf dem Sofa sitzen.

"Kein Hungerhaken"

Erwartbares liefert auch Manfred. Viel Deko, Manfred legt sogar während der Sendung Hand an, und klar formulierte Ansprüche: Die zukünftige Angebetete des 54-jähriger Lkw-Fahrers aus Kärnten soll "Hausverstand mitbringen, nicht stark geschminkt sein und zwischen 60 und 70 Kilo haben – denn ich will schon ein bisschen was zum Angreifen und keinen Hungerhaken."

Manfred ist vom Erfolg seiner Suche fast genauso stark überzeugt, wie von sich selbst und hat schon mal einen leeren Bilderrahmen in Herzform in der Vitrine platziert. Dass der Bilderrahmen davon mit einem Foto der Ex ausgestattet war, tut der Romantik keinen Abbruch.

Manuel, Kundenbetreuer aus Wien, hat genug von den Erwartungen der anderen und mag keine Schubladisierung Er arbeitet bei einer Yachtversicherung, setzt aber selbst nicht auf Luxus, sondern auf Stabilität und Voraussicht.

Bereits mit 35 Jahren denkt er an den Lebensabend und sucht für eben diesen eine zuverlässige Partnerin. Lange Haare und "ein bisschen Frau darf sie auch sein". Dünn, durchtrainiert und zugegebenermaßen auch ein bisschen kantig ist der Kundenbetreuer bereits selbst. (Olivera Stajić, 25.7.2022)

Zu sehen Montag, 20.15, in ORF 2.