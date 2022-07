Ferrari 2022 (Symbolbild). Foto: APA/AFP/CHRISTOPHE SIMON

Le Castellet – Max Verstappen hat seine WM-Führung mit dem Sieg beim GP von Frankreich ausgebaut. Der Niederländer gewann in Le Castellet vor Lewis Hamilton und George Russell. Letzterer schnappte Sergio Perez im Finish den dritten Platz weg, als der Mexikaner den Restart nach einer Virtual-Safety-Car-Phase verschlief. Für Hamilton war es bereits der vierte Podestplatz in Serie.

Verstappens WM-Herausforderer Charles Leclerc lag bis zur 18. Runde in Führung, drehte sich dann aber von der Strecke und landete in der Wand. Carlos Sainz, der von ganz hinten gestartete Teamkollege des Monegassen, fuhr bis auf Platz fünf vor.

Für Verstappen war es der 27. Sieg in seiner Karriere, die er 2015 bei Toro Rosso begonnen hatte. Der 24-Jährige hält nun bei 233 WM-Punkten gegenüber 170 von Leclerc. Am kommenden Sonntag findet am Hungaroring bei Budapest der letzte Grand Prix vor der Sommerpause statt. Danach stehen noch neun Rennen auf dem Programm. (red, APA, 24.7.2022)

Umfassender Rennbericht folgt!