Michael Weiss wurde in Lake Placid wie schon drei Wochen zuvor in Klagenfurt Zweiter. Foto: APA/EXPA/DOMINIK ANGERER

Lake Placid (New York) – Triathlet Michael Weiss hat sich am Sonntag einen Platz bei der Ironman-WM in Hawaii (8. Oktober) gesichert. Der Niederösterreicher belegte beim Ironman Lake Placid (New York) in 8:17:04 Stunden nur rund zwei Minuten hinter dem Kanadier Cody Beals (8:15:11) Rang zwei. Dabei markierte Weiss am Rad mit 4:22:13 Std. die schnellste Zeit. (APA, 24.7.2022)