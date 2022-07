Klose sieht Luft nach oben. Foto: APA/EXPA/DOMINIK ANGERER

Das Duell zwischen dem TSV Hartberg und dem SCR Altach in der Fußball-Bundesliga ist am Sonntag im Zeichen des Debüts von Miroslav Klose gestanden. Der 137-fache deutsche Nationalspieler und Neo-Trainer der Altacher stellte sich sein Profidebüt auf der Trainerbank jedoch wohl anders vor. Seine Mannschaft musste sich in einem Spiel mit zwei konträren Hälften den Hartbergern mit 2:1 (1:0) geschlagen geben.

Maßgeblich verantwortlich dafür war ein anderer Deutscher. Donis Avdijaj sorgte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte für die verdiente Hartberger Pausenführung und erhöhte nach 77 Minuten, entgegen des Spielverlaufs in Hälfte zwei, auf 2:0. Der Anschlusstreffer von Adthe Nuhiu in Minute 84 war dann zu wenig, auch weil der Stürmer-Routinier wenige Minuten später bei der großen Chance zum Ausgleich am glänzend aufgelegtem Rene Swete scheiterte. Der Hartberger Tormann bewahrte sein Team gleich mehrmals vor einem Gegentreffer, weshalb ihm Gäste-Trainer Klose danach auch einen "Sahnetag" bescheinigte.

Nicht ganz zufrieden

Obwohl Klose das Bundesliga-Debüt als Trainer selbst "genießen" konnte, war er mit dem Spiel seiner Altacher natürlich nicht ganz zufrieden: "Wir haben erste Halbzeit überhaupt nicht zu unserem Positionsspiel gefunden. Zweite Halbzeit war dann eindeutig besser, da haben wir uns klare Torchancen herausgespielt." Der Weltmeister von 2014 sah sein Team aber "noch lange nicht so weit, dass wir meinen Fußball spielen". Die nächste Gelegenheit, sich an das neue System heranzutasten gibt es nächsten Samstag beim Heimspiel gegen Wolfsberg.

Bei den siegreichen Hartbergern war man mit der Leistung klarerweise weit mehr zufrieden. "Die ersten 45 Minuten waren schon fast sehr gut", meinte Tormann Swete im Sky-Interview. Trainer Klaus Schmidt lobte sowohl seine Offensive als auch die Defensive: "Die Mannschaft hat kämpferisch eine Topleistung gezeigt und war vor dem Tor sehr effektiv. Auf dem können wir aufbauen. Wir haben aber trotzdem auch hinten sehr gut verteidigt." Der zweifache Torschütze Avdijaj musste rund zehn Minuten vor Schluss verletzt ausgewechselt werden, gab sich nach Schlusspfiff aber optimistisch, nächste Woche gegen die WSG Tirol wieder am Platz stehen zu können. (APA, 25.7.2022)