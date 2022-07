Die Britin erklärte in einem Interview mit der BBC auch, sie habe nie an Magersucht gelitten

Kate Moss während der Met-Gala im Frühjahr 2022 Foto: Evan Agostini/Invision/AP, File

London – Das britische Model Kate Moss (48) hat an ihre frühen Berufsjahre nicht nur positive Erinnerungen. "Ich glaube, ich war ein Sündenbock für die Probleme vieler Menschen", sagte die Britin in einem am Sonntag ausgestrahlten BBC-Interview mit Blick auf Diskussionen über ihr niedriges Gewicht als junges Model. "Ich habe nie an Magersucht gelitten."

Nach einer Fotostrecke der Fotografin Corinne Day mit Moss für die britische "Vogue" im Jahr 1993 hatte es Debatten über den sogenannten Heroin Chic gegeben. "Ich habe auch nie Heroin genommen. Ich war so dünn, weil ich bei Shootings nicht zu essen bekommen habe und auch immer schon dünn war", sagte Moss der BBC.

Die früheren Jahre ihres Modellebens hätten ihre "Instinkte geschärft", erzählte die Britin. Nachdem sie mit 15 Jahren aufgefordert worden sei, bei einem Shooting ihren BH auszuziehen, und sie daraufhin abgehauen sei, könne sie mittlerweile schwarze Schafe auf eine Meile Entfernung erkennen. (Apa, red, 25.7.2022)