Laut dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) waren bisher nur ÖVP-geführte Länder in die Verhandlungen eingebunden. Foto: APA/FLORIAN WIESER

Wien – Die Bundesregierung und die Landeshauptleute beraten Montagnachmittag über ein Ende der Quarantäne für Corona-Infizierte. Die SPÖ-regierten Länder Wien, Kärnten und Burgenland zeigten sich im Vorfeld skeptisch und kritisierten, dass sie zum wiederholten Mal von der schwarz-grünen Regierung nicht informiert worden seien und aus den Medien vom geplanten Ende der Quarantäne erfahren haben. Laut Gesundheitsministerium ist die Entscheidung noch nicht gefallen.

Bei dem Gipfel werde es um die "verschiedenen Möglichkeiten zur Neuregelung der Absonderung Infizierter" gehen, hieß es aus dem Ressort zuletzt. Eine Pressekonferenz wird es nach dem Gespräch nicht geben. Vor einigen Tagen war ein Verordnungsentwurf bekannt geworden, wonach für Corona-Infizierte künftig nur noch Verkehrsbeschränkungen gelten sollen. Demnach könnte man sich bei einer Infektion mit Maske fast überall frei bewegen. Betretungsverbote gäbe es nur an bestimmten Orten (Spitäler, Pflege- und Behinderteneinrichtungen, Kindergärten, Volksschulen und Horte), allerdings nicht für dort Beschäftigte.

Aus den Medien davon erfahren

In den SPÖ-regierten Bundesländern Wien, Kärnten und Burgenland hatten die Überlegungen zur Abschaffung der Quarantäne zuletzt für Verärgerung gesorgt. Man habe davon aus den Medien erfahren, kritisierten die Landeshauptleute Kärntens und des Burgenlands, Peter Kaiser und Hans Peter Doskozil. Offenbar seien bisher nur ÖVP-geführte Länder eingebunden. Das sei ein schweres Foul, sagte Doskozil. Inhaltlich qualifizierte Kaiser den Plan als "unergründbaren Schwachsinn". Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) hatte zuletzt von einer Selbstaufgabe des Gesundheitsministeriums gesprochen, er will jedenfalls an der Quarantäne festhalten.



Beim Austausch am Montag will der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) virtuell teilnehmen. Laut einem Bericht der "Kleinen Zeitung" signalisierte Drexler, dem Plan zuzustimmen. "Klar ist, wer krank ist, soll zu Hause bleiben. Ich halte es aber in der aktuellen Situation, in der es hohe Infektionszahlen und verhältnismäßig niedrige Belagszahlen in den Krankenhäusern gibt, für richtig, die Quarantänepflicht auszusetzen", wurde er zitiert.

Allerdings müsste laut Drexler sichergestellt werden, dass Schutzmaßnahmen auch wieder hochgefahren werden können, wenn der Druck auf das Gesundheitssystem erneut steigt.

Unklare Rechtslage

Ob die Landeshauptleute selbst über Quarantänemaßnahmen entscheiden können, ist rechtlich unklar. Der Jurist Peter Bußjäger betonte am Montag im Ö1-"Mittagsjournal", dass die rechtliche Lage der Quarantäne im Epidemiegesetz nicht eindeutig sei.

Bei der Frage, ob Wien und andere Bundesländer bei den Quarantäneregelungen einen Alleingang machen dürfen, widersprechen sich zwei Paragrafen des Gesetzes. Auf der einen Seite heißt es, dass Verordnungen vom Gesundheitsminister entschieden werden. Bleiben diese aus, können die Landeshauptleute entscheiden. Auf der anderen Seite spricht ein Paragraf von einem alleinigen Bestimmungsrecht des Gesundheitsministers über Verkehrsbeschränkungen von infizierten Personen. Bußjäger geht davon aus, dass Verordnungen zur Verkehrsbeschränkung nicht von den Landeshauptleuten erlassen werden können. Wien kann demnach nach der derzeitiger Gesetzeslage das Ende der Quarantäneverordnung nicht verhindern.

Von Pandemieexperten gab es unterschiedliche Meinungen zum Quarantäneende. Der Virologe Norbert Nowotny und der Simulationsforscher Niki Popper warnten im ORF davor, vulnerable Gruppen einer zu großen Gefahr auszusetzen. Wenn Infizierte in Spitälern und Pflegeheimen arbeiten dürfen, sei das zu gefährlich für die Patienten und Pflegebedürftigen. Der Komplexitätsforscher Peter Klimek spricht sich dagegen für ein Ende der Isolationspflicht aus. Länder wie Spanien und Großbritannien würden diesen Weg seit Monaten gehen, und dort habe es die Spitäler auch nicht zerrissen. "Ich finde, dass momentan dieser Schritt in Österreich möglich ist, ohne das Gesundheitssystem unmittelbar zu gefährden", sagte Klimek der "Presse". (APA, wisa, 25.7.2022)