Am Montag melden die Behörden 8.785 Neuinfektionen. Es sind jene Fälle inkludiert, die am Sonntag wegen eines Wartungsfensters nicht gemeldet werden konnten. Foto: APA / HANS PUNZ

Am Montag wurden 8.785 Corona-Neuinfektionen und sieben Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus vermeldet. Bisher gab es in Österreich 4.695.898 positive Testergebnisse. Mit Stand Montag sind österreichweit 19.006 Personen mit einer Corona-Infektion verstorben und 4.551.977 wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.636 mit dem Coronavirus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 88 auf Intensivstationen betreut.

Am Sonntag wurde aufgrund eines regulären Wartungsfensters eine niedrigere Anzahl an Neuinfektionen ausgewiesen. Die Nachmeldung erfolgte am Montag.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der letzten Meldung:

Burgenland: 210

Kärnten: 452

Niederösterreich: 2.084

Oberösterreich: 1.209

Salzburg: 246

Steiermark: 647

Tirol: 375

Vorarlberg: 243

Wien: 3.319

(red, 25.7.2022)