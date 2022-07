Bei über 4.300 Inseln fällt es nicht leicht, sich für eine Urlaubsinsel im Mittelmeer zu entscheiden. Um die Auswahl etwas zu vereinfachen, hat sich Travelcircus die größten Mittelmeerinseln genauer angesehen, sie in acht Kategorien miteinander verglichen, um so die elf schönsten Mittelmeerinseln ausfindig zu machen.

Man hat sich Fragen gestellt wie: Welche Insel hat die meisten Sonnenstunden, wo ist das Meer besonders warm, was kostet eine Übernachtung und welche Insel ist besonders "instagramable"? Hier das Ranking.

11. Mykonos, Griechenland

Foto: Reuters/Louiza Vradi

Den Anfang der Top elf macht Mykonos. Die griechische Insel ist vor allem für ihre Partys und Foto-Spots bekannt – in der Kategorie "Instagramability" ergattert Mykonos deswegen auch stolze 4,30 von fünf Punkten. Dabei hat Mykonos noch einiges mehr zu bieten: Beispielsweise zählt die Altstadt von Mykonos Stadt zu den am besten erhaltenen antiken Städten Griechenlands. An jeder Ecke gibt es etwas zu entdecken, von kleinen Cafés über labyrinthartige Gassen bis hin zu Museen wie dem Archäologischen Museum. Zu weiteren Highlights der Insel gehören die ikonischen Windmühlen, Klein Venedig und die Paraportiani Kirche.



Ein paar Punkte muss Mykonos in den Kategorien Preis und Hoteldichte einbüßen. Zum einen ist sie die teuerste Insel – im Schnitt zahlen Urlauber hier 193,17 Euro pro Person/Nacht im Vier-Sterne-Hotel –, zum anderen ist sie die Insel mit der höchsten Hoteldichte. In beiden Kategorien erhält Mykonos deswegen nur einen von fünf möglichen Punkten.

10. Kos, Griechenland

Mit durchschnittlich zwölf Sonnenstunden pro Tag scheint die Sonne hier tatsächlich noch mehr als auf den anderen Inseln, hält Travelcircus fest. Dabei ist es mit 25,33 Grad Celsius Außentemperatur schön warm und nicht zu heiß, obwohl es in Kos durchaus auch mal über 40 Grad Celsius haben kann. Gut also, dass man zur Abkühlung direkt ins Meer hüpfen kann: Die Durchschnittswassertemperatur liegt bei 24,6 Grad Celsius.

9. Sizilien, Italien

Foto: AFP/MARIE-LAURE MESSANA

Die größte Insel des Mittelmeers sei ein wahres Urlaubsparadies, liest man: "Zauberhafte Strände, geschichtsträchtige Kulturstätten, aufregende Städte und natürlich der Vulkan Ätna locken jährlich Unmengen an Reisenden aus aller Welt an."

Die Insel kann vor allem mit ihren Hotelpreisen punkten. Im Schnitt werden auf Sizilien nämlich nur 44,67 Euro pro Person für eine Übernachtung im Vier-Sterne-Hotel fällig. Bei der Hoteldichte schneidet Sizilien ebenfalls gut ab, da sich die 1.417 Hotels auf eine Fläche von knapp 25.000 Quadratkilometer verteilen und die Hoteldichte dadurch lediglich 0,056 Hotels pro Quadratkilometer beträgt.

Nur beim Thema Wärme liegt die temperamentvolle Insel nicht so weit vorne. In den Sommermonaten klettert das Thermometer durchschnittlich nur auf 22,17 Grad Celsius, heißt es. Das ist zwar nicht kalt, aber kühler als auf allen anderen Mittelmeerinseln.

8. Ibiza, Spanien

Foto: imago/robertharding

"Auch abgesehen von den Partys ist Ibiza ein wahres Traumurlaubsziel und noch dazu unglaublich fotogen", schreibt man bei Travelcircus. 18.834.702 Beiträge auf Instagram zeigten eindeutig, dass die Baleareninsel der Instagram-Star des Mittelmeers sei.

Auch abseits des Trubels lasse sich einiges erleben, liest man. Den Hippie Market besuchen zum Beispiel, einen Schnorchelausflug in der San Antonio Bay machen oder die Can Marçà Höhlen besuchen. "Auch ein Spaziergang bei Sonnenaufgang durch die verwinkelten Straßen von Dalt Vila gehört für uns zu einem perfekten Ibiza-Urlaub dazu", heißt es.

Außerdem gehört die spanische Insel zu den wärmsten der untersuchten Mittelmeerinseln: Durchschnittliche 27 Grad Celsius im Juli, August und September bescheren Ibiza in dieser Kategorie eine hohe Punktzahl. Es ist keine Überraschung, dass die Insel beim Hotelpreis weniger gut abschneidet: 171,70 Euro pro Person für eine Nacht im Vier-Sterne-Hotel sind tatsächlich nicht günstig.

7. Sardinien, Italien

Foto: imago images/Travel-Stock-Image

Die feinen Sandstrände und das türkisfarbene Meer erinnerten an die Karibik, heißt es. Die Insel punkte vor allem mit ihrer niedrigen Hoteldichte (0,04 Hotels pro Quadratkilometer) und den günstigen Hotelpreisen. Eine Nacht im Vier-Sterne-Hotel gibt es im Schnitt für nur 55,17 Euro pro Person, vermeldet Travelcircus.

Die Lufttemperatur liegt bei durchschnittlichen 25,67 Grad Celsius, das Mittelmeer rund um Sardinien ist im Schnitt 24 Grad Celsius warm. Zu den Must-see-Orten der Insel gehören, folgt man Travelcircus, das Inselarchipel La Maddalena, die Neptungrotte bei Alghero, die Ruinen von Su Nuraxi und die pinken Flamingos von der Lagune in Santa Gilla.

6. Zypern

Foto: AP/Petros Karadjias

Zu den Mittelmeerinseln gehören auch zwei Inselstaaten. Einer davon ist Zypern, die drittgrößte Insel des Mittelmeers. Insgesamt kommt Zypern in diesem Ranking auf 24,82 Punkte und kann besonders mit seiner hohen Wassertemperatur punkten. Im Juli, August und September kann bei durchschnittlichen 27,33 Grad Celsius gebadet werden. Zu den schönsten Stränden der Insel gehören laut Travelcircus der Lara Beach, der Nissi Beach und der Konnos Beach.



Ein Urlaub auf Zypern sei noch relativ günstig. Wer im Vier-Sterne-Hotel übernachten möchte, zahlt in den Sommermonaten nur 60 Euro pro Person, liest man. Ein Pluspunkt der Insel sei die niedrige Hoteldichte von nur 0,05 Hotels pro Quadratkilometer.

5. Rhodos, Griechenland

Ungefähr 390 Kilometer westlich von Zypern befindet sich die fünftschönste Mittelmeerinsel: Rhodos. Die Insel locke Urlauberinnen und Urlauber aus der ganzen Welt mit angenehmen Temperaturen und reichlich Sonne. Bei durchschnittlich 26,67 Grad Celsius Luft- und 26,4 Grad Celsius Wassertemperatur gehöre Rhodos zu den wärmsten Inseln, stellt Travelcircus fest.

4. Djerba, Tunesien

Neben all den bezaubernden europäischen Inseln hat es auch eine afrikanische in die Top elf geschafft. "An die tunesische Insel Djerba denkt wahrscheinlich nicht jeder bei der Planung eines Urlaubs am Mittelmeer – dabei muss sie sich wahrlich nicht hinter den anderen verstecken", lässt uns Travelcircus wissen. Charakteristisch für die Insel seien warme Temperaturen (durchschnittlich 28,10 Grad Celsius), pittoreske Wüstendörfer, farbenprächtige Kunstmärkte und Traumstrände, die an die Karibik erinnerten. Der spannende Mix aus der berberischen, arabischen, afrikanischen und jüdischen Kultur sei nahezu überall zu spüren. Einerseits sei es fast verwunderlich, dass Djerba in puncto "Nachfrage" und "Instagramability" nur 1,26 bzw. 1,96 Punkte abstauben kann. Andererseits bedeute das für Urlauber, dass die Insel höchstwahrscheinlich (noch) nicht so überlaufen ist, wird vermutet.

Auf dem Buchungsportal Booking.com hat Djerba gerade einmal 37 Hotels, die sich auf 514 Quadratmeter verteilen. Mit einem Durchschnittspreis von 71,17 Euro pro Nase für eine Nacht im Vier-Sterne-Hotel sind die Preise moderat.

3. Kreta, Griechenland

Foto: APA/AFP/LOUISA GOULIAMAKI

Die erste Insel auf dem Siegertreppchen ist Kreta. "Elf Sonnenstunden pro Tag, Traumstrände und eine unvergleichliche Gastfreundschaft machen den Reiz der Insel aus", schwärmt man bei Travelcircus. "Zu den absoluten Highlights der Insel gehören unserer Meinung nach Knossos, der pinke Strand von Elafonissi oder auch der beeindruckende Palmenstrand von Preveli. Matala im Süden der Insel ist zudem der perfekte Ort für alle, die noch Hippies im Herzen sind."

Im Ranking kann die größte Insel Griechenlands besonders mit den Punkten "Hotelpreise", "Sonnenstunden" und "Wärme" beeindrucken. Der Durchschnittspreis beträgt 68,83 Euro pro Nacht pro Person im Vier-Sterne-Hotel, rechnet man vor.

2. Mallorca, Spanien

Foto: Getty Images/iStockphoto/Josep Bernat Sànchez Moner

Lange hatte Mallorca den Ruf, vor allem eine laute Partyinsel für deutsche Touristinnen und Touristen zu sein. Zugegeben, die Insel ist auch nach wie vor ein beliebtes Reiseziel für junge und natürlich auch ältere Leute, die gerne die Nacht zum Tag machen, aber es hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass Mallorca noch so viel mehr ist, hält man bei Travelcircus fest: "Die traumhaften Strände, romantische kleine Orte, das mallorquinische Essen und die vielfältigen Wanderrouten sprechen für sich und helfen Mallorca sicherlich dabei, so beliebt zu sein." In der Kategorie "Nachfrage" sichert sich die Insel die vollen Punkte. Mit einem durchschnittlichen Google-Suchvolumen von 58.000 ist Urlaub auf Mallorca sogar mehr als doppelt so gefragt wie auf allen anderen Inseln. 13.020.438 Instagram-Beiträge mit dem Hashtag #Mallorca bescheren der eine hohe "Instagramability".

1. Malta

Foto: Reuters/Darrin Zammit Lupi

Der erste Platz geht an Malta: Der Inselstaat südlich von Sizilien kann alle anderen Mittelmeerinseln hinter sich lassen. Denn, so begründet dies Travelcircus: "Malta ist ein wahres Paradies für alle, die sich im Urlaub einen aufregenden Mix aus Geschichte, traumhaften Stränden, einsamen Buchten, jeder Menge Action, einem aufregenden Nachtleben und jeder Menge Abenteuer wünschen." Elf Sonnenstunden pro Tag, eine durchschnittliche Lufttemperatur von 26,17 Grad und eine angenehme Wassertemperatur von 26 Grad Celsius sprächen ebenso für die Siegerin wie moderate Preise: Mit einem Durchschnittspreis von 77 Euro pro Person und Nacht könnten Reisende auf Malta noch relativ günstig in einem Vier-Sterne-Hotel nächtigen. (red, 26.7.2022)

