Johann-Philipp Spiegelfeldn (links) und Johannes Waldburg-Zeil in Schloss Rohrau. Foto: ORF/Interspot Film/Max Zahalka

Wien – Wenn Johann-Philipp Spiegelfeld für den ORF ausrückt, kann das nur eines bedeuten: Österreichische Adelsfamilien öffnen wieder die Pforten zu ihren Schlössern, um dem Fernsehpublikum Einblick in ihr Leben zu gewähren. Ab morgen, Dienstag, sind die fünf Besuche Spiegelfelds wöchentlich um 21.05 Uhr in ORF 2 zu sehen.

"Es ist für die Zuseherinnen und Zuseher bestimmt sehr spannend, die Herrschaften kennenzulernen und zu sehen, wie locker und normal sie sind", meinte der Moderator in einer Aussendung. Anlegen will er die Treffen mit den Schlossbesitzern locker und spontan. Auf diese Weise ging er schon in früheren Ausgaben vor, was sich im Schnitt rund eine halbe Million Zuschauer nicht entgehen lassen wollten.

In der ersten Folge geht es ins Schloss Rohrau in Niederösterreich, wo eine der größten privaten Kunstsammlungen Österreichs zu finden ist. In den Wochen darauf verschlägt es Spiegelfeld auf Schloss Neudau (Steiermark), Schloss Altenhof (Oberösterreich), in die Kaiservilla Bad Ischl (Oberösterreich) und ins Schloss Scharnstein (Oberösterreich). (APA, 25.7.2022)