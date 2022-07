Zum Auftakt gibt es das Turnier in Bedminster in den USA vom 29. bis 31. Juli zu sehen

Servus TV On zeigt LIV Invitational Golf Series. Foto: Jonathan Ferrey / LIV Golf / via Getty Images

Wien – Die junge, umstrittene LIV Invitational Golf Series ist ab Ende Juli auf der Video- und Streamingplattform Servus TV On zu sehen. Den Anfang macht das Turnier in Bedminster in den USA vom 29. bis 31. Juli, das live mit englischem Originalkommentar gezeigt wird.

"Der Golfsport hat in Österreich eine Menge Fans, die ihren Lieblingssport bislang nur im Pay-TV verfolgen konnten. Mit der LIV Golf Tour erschließen wir diese neue Zielgruppe und erweitern unser Angebot an spannendem Livesport", wurde David Morgenbesser, Bereichsleiter Sportrechte bei Servus TV, in einer Aussendung zitiert.

Bei der Serie treten insgesamt 48 Teilnehmer bis Ende Oktober im Team sowie in Einzelduellen gegeneinander an. Aus Österreich ist Bernd Wiesberger mit von der Partie. (APA, 25.7.2022)