Auf der Suche nach der Nadel im Chemie-Heuhaufen: Mark Ruffalo in "Vergiftete Wahrheit", ARD, 23.45 Uhr. Foto: ARD Degeto/Focus Features

10.45 LIVE



Festakt zur Eröffnung der Salzburger Festspiele 2022 Kristina Hammer begrüßt das Publikum erstmals als neue Festspielpräsidentin, Schriftsteller Ilija Trojanow wird die Festrede halten. Für die musikalische Begleitung sorgt das Mozarteum Orchester unter der Leitung des jungen britischen Dirigenten Duncan Ward. Bis 13.00, ORF 2



20.15 DOKUMENTATION



Universum: Der wilde Wald der Kaiserin Ursprünglich ein Geschenk von Kaiser Franz Joseph an Kaiserin Elisabeth, ist das Areal des Lainzer Tiergartens rund um die Hermesvilla heute ein beliebter Erholungsort. Abseits der Spazierwege kann die Natur ungestört wachsen. Bis 21.05, ORF 2



20.15 KREISELTHRILLER



Inception (USA 2010, Christopher Nolan) Selbst das eigene Unterbewusstsein ist vor Spion Dominick Cobb nicht sicher, durch gemeinsames Träumen kann er Informationen stehlen. Christopher Nolan lässt Leonardo DiCaprio in dem Film durch die Welt reisen, der sich immer weiter drehende Kreisel ist mittlerweile ikonisch. Bis 23.25, Kabel 1



20.50 FUSSBALL



Uefa Frauen Euro: England – Schweden Im ersten Halbfinale der EM trifft Gastgeber England auf Schweden, das erstmals seit 2013 wieder in einem Viertelfinale steht. Live aus Sheffield. Bis 22.50, ORF 1



21.05 MAGAZIN



Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche Auch in diesem Sommer wird wieder hinter die Schlossmauern Österreichs geblickt, in der ersten Folge steht Schloss Rohrau in Niederösterreich im Mittelpunkt. Familie Waldburg-Zeil führt durch ihre große private Kunstsammlung und zeigt versteckte Räume des Anwesens. Bis 22.00, ORF 2



22.10 ERMITTLERTEAM



Scott & Huutsch (Turner & Hooch, USA 1989, Roger Spottiswoode) Polizist Scott Turner muss nach einem Mord den einzigen Zeugen bei sich aufnehmen: die Bordeaux-Dogge Huutsch, die sein tadelloses Haus mit Freude verwüstet. Das Ermittlerduo rauft sich zusammen und kommt einer Intrige innerhalb der Polizei auf die Schliche. Amerikanische "Kommissar Rex"-Version mit Tom Hanks als Polizist, der auf den Hund kommt. Bis 23.55, Servus TV



22.35 DOKUMENTATION



Kreuz und quer: Gott behüte! Ein Atheist sucht eine Religion Der englische Agnostiker und Designer Simon Cole ist erfolgreich im Berufsleben, aber fragt sich: Gibt es Gott? Muslime, Mormonen, Methodisten, Juden, Buddhisten und Zeugen Jehovas werden befragt, bevor er sich auf ein Schweigeseminar zurückzieht. Bis 23.25, ORF2



23.45 RECHERCHELEISTUNG



Vergiftete Wahrheit (Dark Waters, USA 2019, Todd Haynes) Ein Chemiekonzern soll das Trinkwasser in der Kleinstadt Parkersburg, West Virginia, verseuchen, Anwalt Robert Bilott will den Skandal aufdecken. Nach einer wahren Geschichte, Mark Ruffalo zeigt Geduld und Ausdauer. Bis 1.45, ARD