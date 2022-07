Notärztin Rike (Susanne Wolff) sticht allein in See: "Styx", One, 20.15 Uhr. Foto: WDR / Benedict Neuenfels

20.15 DINNERFIASKO

Der Vorname (D 2018, Sönke Wortmann) Deutsche Verfilmung eines französischen Theaterstücks, in dem die Namenswahl für den Sohn von Thomas und Anna für hitzige Diskussionen sorgt. Turbulentes Kammerspiel mit Florian David Fitz, Caroline Peters und Christoph Maria Herbst, die Fortsetzung Der Nachname startet im Oktober.

Bis 21.40, ORF 1

20.15 SCHIFFSDRAMA

Styx (D/Ö 2018, Wolfgang Fischer) Um eine Auszeit von ihrer Arbeit als Notärztin zu bekommen, will Rike allein von Gibraltar bis zur Atlantikinsel Ascension segeln. Nach einem Sturm trifft sie auf ein manövrierunfähiges Fischerboot, das völlig überladen mit Menschen ist. Als ihr weder Küstenwache noch andere Schiffe zu Hilfe kommen, muss Rike selbst handeln. Bis 21.40, One

21.10 MAGAZIN

Thema Spezial: Arnolds Welt Der Steirer Arnold Schwarzenegger wird 75, er machte als Bodybuilder Karriere, bevor er als Schauspieler und Politiker ein neues Leben begann. Ein steirisches Porträt, in dem auch frühe Bekannte wie sein erster Fitnesstrainer zu Wort kommen. Bis 22.00, ORF 2

22.00 SCHIFFSKOMÖDIE

Hausboot (Houseboat, USA 1958, Melville Shavelson) Witwer Tom ist mit seinen drei Kindern überfordert und bekommt Unterstützung von Haushälterin Cinzia. Sophia Loren kommt Cary Grant zu Hilfe. Oscarnominierte Komödie, die wenig Lust auf ein eigenes Hausboot macht. Bis 23.45, NDR

22.15 DOKUMENTATION

Wer ist Ghislaine Maxwell? Als Ex-Partnerin von Jeffrey Epstein soll Maxwell an dem Aufbau eines Rings zum sexuellen Missbrauch Minderjähriger mitgewirkt haben, im Juni wurde sie dafür zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Die dreiteilige Dokumentation beleuchtet den Lebensweg der Tochter eines britischen Medientycoons.

Bis 0.45, ARD

22.25 DOKUMENTATION

Unrecht und Widerstand – Romani Rose und die Bürgerrechtsbewegung Über 80 Jahre haben Roma und Sinti in Deutschland Unrecht erfahren, auf die systematische Verfolgung im Nationalsozialismus folgten Vorurteile und Anfeindungen. Peter Nestler begleitete Romani Rose und seine Familie.

Bis 0.25, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Spezial Ein Ausblick auf die Salzburger Festspiele, die Intendant Markus Hinterhäuser heuer als ein Zeichen in Zeiten von Krieg und Krisen sieht. Zu Gast ist Schriftsteller Ilija Trojanow, der die Festrede im Eröffnungsakt halten wird. Bis 23.30, ORF 2

0.10 URLAUBSTHRILLER

Der Mann, der zu viel wusste (The Man Who Knew Too Much, USA 1956, Alfred Hitchcock) Ein Ehepaar macht in Marokko Bekanntschaft mit einem Geheimagenten und gerät in ein Mordkomplott gegen den britischen Premierminister. Doris Days Que Sera, Sera stammt aus diesem Klassiker. Bis 2.05, MDR