Jurij Rodionov: Aller guten Dinge sind drei. Foto: AFP/JOE KLAMAR

Kitzbühel – Nach Filip Misolic hat mit Jurij Rodionov auch der zweite am Montag im Einsatz befindliche Österreicher das Achtelfinale des Generali Open in Kitzbühel erreicht. Der 23-jährige Niederösterreicher setzte sich gegen den argentinischen Qualifikanten Hernan Casanova bei dessen ATP-Tour-Debüt sicher nach 81 Minuten mit 6:4,6:2 durch.

Misolic hat seinen rasanten Aufstieg im ATP-Ranking seit Jahresbeginn bestätigt. Der erst 20-jährige Steirer feierte mit einem 6:2,7:6(6)-Erfolg über den brasilianischen Lucky Loser Daniel Dutra da Silva seinen ersten Sieg überhaupt auf der ATP-Tour. Er trifft nun am Mittwoch entweder auf Lorenzo Sonego (ITA-9) oder Pablo Andujar (ESP), seinen Gegner kennt er erst am Dienstag.

"Ich freue mich sehr, vor allem hier in Kitzbühel zu Hause vor so einem Publikum. Es ist unglaublich hier zu spielen", sagte Rechtshänder Misolic. Schon in der Früh habe er sich sehr auf sein Debüt gefreut. "Das war das beste Gefühl in meiner Karriere", meinte er zu seinen Eindrücken als er auf den Center Court von Kitzbühel gegangen ist.

Nach seinem dritten Versuch steht Rodionov erstmals in Kitzbühel im Achtelfinale. Zuvor war er 2018 und 2019 jeweils zum Auftakt an Dennis Novak gescheitert. Im Kampf um das Viertelfinale trifft er am Mittwoch auf den als Nummer 3 gesetzten Roberto Bautista Agut (ESP). Rodionov ist aktuell als Nummer 145 im ATP-Ranking Österreichs Nummer eins.

Die weiteren drei ÖTV-Spieler im Hauptbewerb sind allesamt am Dienstag im Einsatz: Dominic Thiem trifft um 19.30 Uhr (live ServusTV) auf Alexander Schewtschenko (RUS), noch nicht fixiert sind die Spielzeiten von Sebastian Ofner gegen Richard Gasquet (FRA-10) und Gerald Melzer gegen Yannick Hanfmann (GER). (APA, 25.7.2022)