Bis zu 800 Hektar stehen in Brandenburg in Flammen. Sieben Einsatzkräfte wurden verletzt, zahlreiche Tiere in einer Schweinemastanlage starben.

Ein deutscher Feuerwehrmann im Einsatz. Foto: Reuters / Matthias Rietschel

Brandenburg – Angefacht von heftigen Sturmböen hat sich im deutschen Bundesland Brandenburg ein Acker- und Waldbrand am Montag massiv ausgebreitet. Die Behörden gaben die betroffene Fläche am Abend mit 300 bis 800 Hektar an, noch am Nachmittag waren es zehn Hektar gewesen. Erste Bewohner von umliegenden Orten hätten ihre Wohnungen verlassen müssen. Betroffen waren rund 600 Menschen.

In der Brandfläche im Kreis Elbe-Elster steht zudem mindestens ein Windrad, weitere Anlagen seien gefährdet. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte in der Früh, die Lage sei "sehr angespannt". Laut dem stellvertretenden Waldschutzbeauftragten Philipp Haase wurden für Dienstag Hubschrauber der Deutschen Bundeswehr angefordert.

Auch Brand in Sachsen

Die Sturmböen hätten die Löscharbeiten erheblich erschwert und "in Teilen sogar unmöglich" gemacht, hieß es vom Landkreis in einer Mitteilung. Im Laufe des Einsatzes seien sieben Einsatzkräfte verletzt worden, sechs von ihnen wurden demnach ins Krankenhaus gebracht. Zudem sei eine Schweinemastanlage in Kölsa-Siedlung abgebrannt, viele Tiere seien dabei verendet. Insgesamt 400 Einsatzkräfte waren nach Angaben des Landkreises beteiligt.

Im Nationalpark Sächsische Schweiz weitete sich ein Waldbrand aus, der im Tschechischen Nationalpark Böhmische Schweiz ausgebrochen war. Für die Gemeinden Sebnitz und Bad Schandau löste das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am Montag eine Vorstufe zum Katastrophenalarm aus, wie ein Sprecher am Abend mitteilte. "Unser großes Problem ist der Wind", sagte ein Sprecher des Landratsamts Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit Blick auf die Ausbreitung des Feuers.

Fortschritte in den USA

In den USA meldete die Feuerwehr indes am Montag (Ortszeit) erste Fortschritte durch den Einsatz von über 2.500 Helfern gegen ein Feuer nahe dem Yosemite-Nationalpark. Das sogenannte Oak-Feuer sei jetzt zu 10 Prozent eingedämmt, teilten die Behörden mit.



Das am Freitagnachmittag aus noch unbekannten Gründen ausgebrochene Feuer hatte bis Montag eine Fläche von knapp 68 Quadratkilometern erfasst. Zehn Gebäude seien zerstört worden, Tausende Häuser und Wohnungen befinden sich nach Angaben der zuständigen Behörde Cal Fire in der Gefahrenzone.

Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom hatte am Samstag in dem betroffenen Gebiet den Notstand verhängt. Mehr als 3.000 Bewohner mussten demnach die Region im Bezirk Mariposa verlassen. Die Flammen hätten sich "extrem schnell" ausgebreitet, dies sei "beispiellos", sagte Feuerwehr-Chef Jon Heggie dem Sender CNN.

Der nahe gelegene US-Nationalpark Yosemite, ein beliebtes Touristenziel, blieb zunächst für Besucher geöffnet. Allerdings wies die Parkverwaltung am Montag auf starken Rauch in der Region hin. Demnach wurde die Luftqualität als "sehr ungesund" eingestuft. (APA, red, 26.7.2022)