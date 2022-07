Mobiles Glamping: Unter dem Projektnamen "The Wanderer" arbeitet Volkswagen an einem vollelektrischen Tiny House auf Rädern – für Urlauber und Aussteiger

Es scheint, als ob Volkswagen auf unkonventionelle Weise den Wohnmobilmarkt aufmischen will. Denn das Konzept "The Wanderer" ist anders als klassische Wohnmobile. Foto: Volkswagen AG

Ist das ein Expeditionsshuttle aus einem Science-Fiction-Film, das VW-CEO Herbert Diess da auf Twitter geteilt hat? Tatsächlich muss man schon genauer hinschauen, um zu erkennen, was genau dieser futuristische, verglaste Zylinder sein soll, der da idyllisch mitten in der Natur an einem See geparkt ist: Ein "kompaktes Haus auf Rädern" (die auf dem Foto gut hinter aerodynamischen Verkleidungen versteckt sind) sei es, wie Diess schreibt, getauft auf den Namen "The Wanderer".

Im Rahmen der aktuellen Strategie "New Auto" soll das mobile Tiny House ab 2030 realisiert werden. Das Projekt entstammt der sogenannten Group Innovation des Wolfsburger Unternehmens, die dem Vorstand jüngst ihre spannendsten Forschungsprojekte enthüllte, wie "Business Insider" berichtet. "The Wanderer" sei ein persönlicher Favorit von Herbert Diess, wie er auf sozialen Medien verkündete.

Marktreife nicht vor 2030

Dieses futuristisch gestaltete Fahrzeug aus der Konzernforschung sei ein "komfortables und dennoch kompaktes Haus auf Rädern, das Sie autonom, sicher, komfortabel und mit Stil an Ihre begehrtesten Orte bringt", tweetet Diess. Der "Wanderer" sei "durchdacht für ein Jahr auf Rädern statt nur Wochenenden oder Kurzurlaub".

Beim Design hält sich VW nicht an "Wohnmobil-Konventionen". Im Vergleich zu klassischen Wohnmobilen bietet "The Wanderer" große Fensterpartien, die viel Licht in das Fahrzeuginnere lassen. Ein Vordach für einen improvisierten Balkon gibt es zwar nicht, dafür lässt sich aber eine komplette Terrasse aus dem Fahrzeuginneren ausfahren. Die gesamte Designphase und Produktion ist laut internen Berichten auf Nachhaltigkeit und Zeitbeständigkeit ausgerichtet.

Selbstverständlich soll es vollelektrisch und möglichst autonom unterwegs sein. Denn auch was Klima, Heizung, Solarstrom und Wassermanagement angeht, soll der Wanderer möglichst autark funktionieren. Der VW-Chefdesigner Klaus Zyciora beschreibt es bei "Business Insider" so: "Wie ein modernes Hausboot bewegt sich 'The Wanderer' an der Grenze zwischen Immobilie und Mobilie." Bis es allerdings so weit ist, braucht es noch ein bisschen Geduld: Frühestens 2030 rechnet man beim Konzern mit der Marktreife. (red, 26.7.2022)

