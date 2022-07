Natürlich geht das. Man muss halt ein bisserl mitdenken. Oder umdenken. Oder sich anpassen. Und wenn Sie für sich entscheiden, dass "anpassen" in Ihrem Fall ohne Vorsilbe auskommt, Sie also passen, ist das auch okay.

Weil es Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden ist. Und ich jetzt einfach unterstelle, dass Sie nicht beruflich, sondern aus Spaß an der Freude draußen Sport machen: Wenn Sie da bei Temperaturen wie jenen der vergangenen zweiten Wochenhälfte sagen, dass Sie jetzt und heute sicher nicht laufen (oder Rad fahren oder was auch immer) gehen werden, weil sich Ihr Kreislauf schon beim Gedanken an Bewegung verabschiedet – dann haben Sie recht. Punkt.