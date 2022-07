Im Zuge einer Corona-Infektion in krankenhäuslicher Behandlung befinden sich derzeit 1.697 Personen. Foto: APA/AFP/STR

1.697 Personen haben sich in Österreich am Dienstag im Zuge einer Corona-Infektion in krankenhäuslicher Behandlung befunden, 93 davon auf Intensivstationen. 18 Menschen starben in Zusammenhang mit dem Coronavirus (plus elf Personen im Vergleich zum Vortag).

Bisher gab es in Österreich 4.705.111 positive Testergebnisse. Mit Stand Dienstag (9.30 Uhr) sind österreichweit 19.024 Personen mit einer Corona-Infektion verstorben und 4.564.278 wieder genesen.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der letzten Meldung: