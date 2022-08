Die Gretchenfrage in Sachen Haustierpräferenz ist ja normalerweise: Hund oder Katze? Wobei es auch Menschen gibt, die sich für beide Tierarten erwärmen können und gerne ihre vier Wände mit diesen sehr unterschiedlichen Spezies teilen. Für andere wiederum lautet die Antwort auf diese Frage: weder noch. Mit dem Hund mehrmals täglich Gassi zu gehen oder Katzenhaare auf der Kleidung und im Essen vorzufinden ist für sie ein No-Go. Doch abseits dieser naheliegenden Haustiere gibt es noch viele andere Optionen – darunter so manche, die man von Vornherein für sich ausschließt.

Sind Blubbgadsen ein No-Go für Sie? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/Armastas

Viele Gründe, die gegen ein bestimmtes Haustier sprechen

Die Gründe dafür sind vielfältig. Allergien sind als Ausschlussgrund Nummer eins zu nennen, doch andere Faktoren können ebenso dazu führen, dass so manches Haustier, das andere lieben, auf einen selbst wenig verlockend wirkt.

Wie Tiere aussehen oder agieren, kann höchst unterschiedlich wahrgenommen werden: Was der eine faszinierend findet, löst beim anderen Abwehr oder gar Ekel aus. Manche Menschen haben etwa wenig Interesse an Tieren, die kein Fell zum Streicheln mitbringen – einen Vogel oder ein Reptil würden sie sich niemals anschaffen. Die Kosten oder der fehlende Platz für besonders anspruchsvolle Haustiere, die etwa große Terrarien als Lebensraum benötigen, schrecken andere ab. Nachtaktive Mitbewohner, die zu später Stunde rumoren, können sich mit dem eigenen Lebensrhythmus und erholsamen Schlaf schlecht vertragen. Aufwendige Versorgung, die man selbst noch leisten könnte, die aber in Urlaubszeiten zur schwierigen Bürde für andere wird, kann auch dazu führen, "leider Nein" zu einem bestimmten Haustier sagen zu müssen oder wollen. Weiters ist die beschränkte Lebensdauer mancher Haustiere, von denen man allzu bald wieder Abschied nehmen muss, für einige Menschen wenig reizvoll.

Haustier-No-Gos: Wie ist das bei Ihnen?

Ob Katze, Hund, Fisch, Vogel, Schildkröte, Spinne, Meerschweinchen, Frettchen oder Ratte: Welche Haustiere sind für Sie überhaupt nicht reizvoll – und welche würden Sie sich nur anschaffen, wenn Sie mehr Geld, mehr Platz oder andere Lebensumstände hätten? Oder scheuen Sie generell die Verantwortung, die jegliches Haustier mit sich bringt? Berichten Sie im Forum! (dahe, 5.8.2022)