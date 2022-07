Mit "Viaggio Italiano" will Italien Orte abseits der Touristenmassen in den Fokus stellen – wir haben uns zehn herausgepickt

Mehr als 1.000 weniger bekannte Dörfer will Italien mit der Initiative "Viaggio Italiano" Touristinnen und Touristen schmackhaft machen. Zu finden sind auf der eigens dafür eingerichteten Website aber nicht nur solche "Borghi", die man durch die Geschichten ihrer Bewohner kennenlernen kann und in denen man überall eine authentische und freundliche Gastfreundschaft vorfindet, wie man verspricht, sondern auch hundert Landschaften und hundert "Pfade", auf denen man die weniger touristischen Seiten des Landes entdecken kann.

Auf einer interaktiven Karte kann man sich in die italienischen Regionen hineinklicken, um dort dann weiter nach Perlen zu stöbern. Zu jedem Ort, jedem Pfad oder jeder Landschaft gibt es weiterführende Infos. Wir haben uns zehn "Borghi" angesehen ...

Agliè, Piemont

Es gibt Orte, die es verstehen, den Charme ihrer Architektur mit einer bedeutenden Geschichte zu verbinden, Agliè ist einer von ihnen. Das in den Werken von Filippo d'Agliè und Guido Gozzano beschriebene Dorf hat ein deutlich erkennbares Symbol: das Castello Ducale. Das Gebäude, das Teil des Schlosses von Canavese ist, geht auf das 12. Jahrhundert zurück und war im Laufe seiner Geschichte die Sommerresidenz der Familie Savoyen. Wenn man das Gebäude betrachtet, fallen einem sofort die kostbare monumentale Fassade mit den beiden Zugangsrampen und die prächtigen italienischen und englischen Gärten auf, die es umgeben, sowie der Park, der durch einen edlen Brunnen der Gebrüder Collino verschönert wird. Eine Kuriosität dieses Dorfes: In einem seiner Weiler befand sich eine der Olivetti-Fabriken, in der die berühmte Schreibmaschine Lettera 22 hergestellt wurde.

Esanatoglia, Marken

Das Dorf ist noch immer von Burgmauern umgeben, die vom Fluss Esino umspült werden. Der Palazzo Comunale wurde im 14. Jahrhundert als befestigte Residenz der Familie Da Varano, der Herren des Herzogtums Camerino, erbaut. Bei den Restaurierungsarbeiten wurde ein wertvoller Freskenzyklus wiederentdeckt, der eine Parade von Rittern darstellt, die wahrscheinlich mit einigen Mitgliedern der Familie identifiziert werden können. Unter den sakralen Bauten ist ein Besuch der Kirche Santa Maria Maddalena mit wertvollen Kunstwerken, der antiken Pfarrkirche Santa Anatolia und der Abtei Sant'Angelo "infra Ostia" empfehlenswert. Die Gegend eignet sich für Rad-, Mountainbike- und Wandertouren, wie z. B. die Strecke entlang des Hauptflusses Esino, die zur Einsiedelei von San Pietro führt. Der nahegelegene Monte Gemmo ist ein beliebtes Ziel für Drachen- und Gleitschirmflieger. Das historische Zentrum und die Denkmäler sind teilweise zugänglich.

Badolato, Kalabrien

Das Dorf mit byzantinischem Grundriss befindet sich in einer strategischen Position, die einst zum Schutz vor feindlichen Invasionen gewählt wurde. Badolato liegt auf einer Anhöhe, von der aus man die Berge, die Hügel und das Meer bewundern kann. Badolato, das aufgrund der zahlreichen Sakralbauten (es gibt nicht weniger als dreizehn) als "Stadt der Kirchen" bekannt ist, ist vor allem eine Stadt, deren Geschichte und Atmosphäre mit dem Meer verbunden sind. Der lebendigste Ort der Stadt ist der Jachthafen Le Bocche di Gallipari, wo das Treiben der Boote kein Ende zu nehmen scheint. Die langen Strände runden das Bild ab.

Dovadola, Emilia-Romagna

Es gibt zwei Elemente, die Dovadola, eine kleine Stadt in einer geschichtsträchtigen und traditionsreichen Gegend, am besten beschreiben. Das erste ist die Rocca dei Conti Guidi, eine Festung, die zur Kontrolle und Verteidigung des Territoriums errichtet wurde. Das zweite ist die Einsiedelei von Montepaolo, die zwischen 1221 und 1222 den heiligen Antonius von Padua beherbergte, dessen Verehrung noch heute in ganz Italien lebendig ist.

Calascio, Abruzzen

Calascio ist ein kleines Zentrum im Gebiet des Nationalparks Gran Sasso und Monti della Laga, umgeben von Wäldern, Wiesen und Weiden, aber auch von schroffem Kalkgestein. Die Rocca, das Wahrzeichen des Dorfes, wurde um das Jahr 1000 als einfacher Wachturm erbaut und gewann im Laufe der Zeit an Bedeutung. So entstanden zwei Dörfer, Calascio und Rocca Calascio, wobei lLetzteres durch das Erdbeben von 1703 völlig zerstört wurde. Rocca di Calascio, die höchste Festung der Abruzzen, wurde mittlerweile restauriert und ist ein Anziehungspunkt für Besucherinnen und Besucher, sie diente bereits mehrfach als Filmkulisse für nationale und internationale Filme.

Loceri, Sardinien

Loceri ist der ideale Ort, um Meer und Berge in Einklang zu bringen: Das Dorf ist weniger als zwanzig Kilometer vom Gennargentu-Massiv und dem Flumendosa-See entfernt und etwa zehn Kilometer von den Stränden der sardischen Ostküste, darunter der Lido di Orri (Tortolì). Loceri ist eine kleine Stadt mit 1.300 Einwohnern, eingebettet in die grünen Hügel der mittleren und östlichen Ogliastra und umgeben von einer Landschaft, die seit der Jungsteinzeit bewohnt ist, wie die Domus de Janas ("Häuser der Feen") von Serra Paulis bezeugen. Die Berge Cuccui und Tarè schützen Hügel und Felder mit Weinbergen und tausendjährigen Olivenhainen, die von Flüssen und Quellen bewässert werden.

Der Olivenanbau hat hier lange Tradition. Um mehr darüber zu erfahren, kann man das ethnografische Museum Sa Domu 'e s'olia besuchen, das in einer Ölmühle von 1910 im Herzen des Dorfes untergebracht ist. In einer Reihe von Räumen zeigen Originalwerkzeuge das Leben im Haushalt, auf dem Feld und bei Festen, die Zubereitung von Käse, Öl, Brot und Wein, die Pflege des Viehs, die Weberei und andere Handwerke. Ein Teil der Ausstellung ist der traditionellen Kleidung gewidmet und eine "Ecke" den traditionellen Spielen. Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen werden im nahegelegenen Museum "Alte Ölmühle" in einer anderen renovierten Ölmühle organisiert.

Monteleone di Spoleto, Umbrien

Monteleone di Spoleto liegt im Naturpark Coscerno-Aspra, die Umgebung ist hauptsächlich von Wäldern bedeckt, die von Weiden und Feldern unterbrochen werden. Das Dorf hat den typischen Stadtgrundriss einer von Mauern umgebenen Burg auf einem Hügel bewahrt. Das Schmuckstück von Monteleone ist zweifellos der Streitwagen, ein Paradewagen, ein Produkt etruskischer Werkstätten aus der Zeit um 540 v. Chr., der heute das wertvollste Stück der etruskischen Sammlung des Metropolitan Museum in New York ist. Eine lebensgroße Kopie des Streitwagens befindet sich in Monteleone di Spoleto im Keller des Komplexes San Francesco. Sehenswert sind: die Kirche Santa Caterina, die Kirche San Nicola mit Altarbildern, die Ghezzi und Masucci zugeschrieben werden, der Uhrenturm, das Tor zur alten mittelalterlichen Burg und der Bernabò-Palast aus dem 15. Jahrhundert.

Furore, Kampanien

Die Bewohner von Furore sind seit jeher Bergbewohner, Bauern, aber auch Fischer: Nicht umsonst ist ihr Symbol der mythische "Fischerfuchs", ein Waldtier, das aus der Not heraus fischt. Furore ist kein Dorf, sondern ein verstreut liegender Weiler: Seine Häuser ragen aus den felsigen Hügeln heraus, wie "Wächter, die über Land und Meer wachen". Hier findet man Beispiele der Industriearchäologie: die beiden Mühlen und die beiden Papierfabriken, die einst die örtliche Wirtschaft dank der Kraft des Wassers aufrechterhielten. Unten, am Meer, das Fischerdorf: Heute ist hier alles restauriert und erstrahlt wieder in seiner alten Schönheit. Und schließlich ist Furore auch Kunst und Farbe: Mit seinen mehr als hundert "Autorenwänden", Wandmalereien und Skulpturen ist es ein Freilichtmuseum.

Gallipoli, Apulien

Gallipoli, die "schöne Stadt" liegt an der ionischen Küste und erstreckt sich weit in Richtung Meer – ihre Altstadt liegt auf einer kleinen Insel aus Kalkstein und ist mit dem Festland und dem Rest der Stadt durch eine Bogenbrücke aus dem 20. Jahrhundert verbunden, die kürzlich durch eine neue Brücke in Richtung Hafen ergänzt wurde. Hier hat das Meer überall seine Spuren hinterlassen, in den Spiegelungen der Altstadt, in den Gerüchen, den Stimmen und der Atmosphäre des Fischmarktes, der sich im ursprünglichen Burggraben befindet. Wenn man weitergeht, gelangt man zur Burg, einer angevinischen Festung, die fast vollständig vom Meer umgeben ist und die man von der Altstadt aus betreten kann.

Percile, Latium

Percile liegt auf einem Ausläufer der Monti Lucretili fast 600 Meter über dem Meeresspiegel und bietet vor der Kulisse der Cimate delle Serre einen schönen Anblick. Es hat sich den Geist eines mittelalterlichen Dorfes bewahrt, mit engen Gassen und freiliegenden Steinhäusern, dem Palazzo Borghese und der Kirche Santa Lucia, die einst eine Palastkapelle war, Dreh- und Angelpunkt des Stadtlebens, das das ganze Jahr über von Festen und Feiern belebt wird: Im Dezember ist die Sagra della Ramiccia den Fettuccine gewidmet, die aus 1.500 Eiern hergestellt werden; im Mai eröffnet das Festa dei Laghi die Ausflugssaison im Freien. Und die Lagustelli, zwei Karstseen in einem geschützten Feuchtgebiet, sind Ziel für Spaziergänge, Ausritte und Mountainbiking, mit Weiden, Wäldern und Lichtungen. Wildspargel und Kastanien sind die Zutaten der traditionellen Gastronomie. (red, 27.7.2022)

