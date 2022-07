Foto: ORF/tvntv

Das Puls 24 Sommergespräch Nach seiner krankheitsbedingten Absage ist Grünen-Chef Werner Kogler zu Gast bei Bianca Ambros und Thomas Mohr. Bis 21.15, Puls 4



20.15 REVOLUTION



Morgen sind wir frei (D 2019, Hossein Pourseifi) Nach der Islamischen Revolution 1979 im Iran will Journalist Omid in seine Heimat zurückkehren, gemeinsam mit Ehefrau Beate und ihrer beider Tochter lässt er die DDR hinter sich. Doch unter dem Mullah-Regime wird ihre Aufbruchstimmung bald niedergeschlagen. Ein Film, der anhand einer Familie die Hoffnungen und Ängste einer Generation thematisiert. Bis 21.50, Arte



20.15 WIDERSTAND



Die Bestimmung – Divergent (USA 2014, Neil Burger) In einer Welt, in der jeder aufgrund seiner Fähigkeiten in eine von fünf Fraktionen eingeteilt wird, ist Tris als "Unbestimmte" ein Fehler im System. Sie versucht unerkannt zu bleiben, steht aber schon bald vor der Entscheidung: Bleibt sie still und unauffällig, oder leistet sie Widerstand? Jugendbuchverfilmung einer realistisch aufgebauten Dystopie. Bis 23.05, RTL 2



20.50 FUSSBALL



Fußball-EM der Frauen: Deutschland – Frankreich Im zweiten Halbfinale entscheidet sich, wer am Sonntag in Wembley um den Titel Europameister 2022 spielen darf. Live aus Milton Keynes nördlich von London. Bis 22.50, ORF 1



22.30 MAGAZIN



Weltjournal Rekordtemperaturen von 40 Grad in Großbritannien, Waldbrände in weiten Teilen Spaniens, Portugals und Frankreichs. Die Sommer in Europa werden durch den Klimawandel immer heißer. Aber wie kann gegen zunehmende Trockenheit und Dürre angekämpft werden? Wissenschafterinnen und NGOs fordern eine nachhaltige Agrarpolitik. Bis 23.20, ORF 2



22.45 DOKUMENTATION



Kämpferin gegen Beschneidung Halimata wurde im Pariser Vorort Longjumeau geboren und mit fünf Jahren im Senegal beschnitten. Sie schrieb ein Buch über ihre Erfahrungen und setzt sich für ein Verbot von Beschneidungen ein. Bis 23.45, Arte



23.20 REPORTAGE



Weltjournal + Einzelne Regionen der USA müssen im Sommer wochenlang mit Temperaturen über 60 Grad Celsius leben, es regnet kaum, das Trinkwasser wird knapp, und Waldbrände werden immer großflächiger. Dennoch leugnen 56 Prozent der Republikaner den Klimawandel. Eine Spurensuche in den ländlichen USA. Bis 0.05, ORF 2



0.40 KONTROLLVERLUST



Die beste aller Welten (Ö/D 2017, Adrian Goiginger) Helga will ihrem Sohn Adrian Ende der 1990er-Jahre in Salzburg trotz ihrer Drogensucht eine bestmögliche Kindheit bieten. Regisseur Goiginger porträtiert in dem autobiografischen Drama die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind, Verena Altenberger wurde für ihre bewegende Darstellung mit dem Österreichischen Filmpreis ausgezeichnet. Bis 2.15, BR