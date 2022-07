Wer denkt, #StayHydrated meint, sich täglich literweise Leitungswasser in die Gula zu stoßen, hat nicht mit kaufkräftigen hydrationsverrückten Amis gerechnet. Foto: imago/Westend61

Jetzt bin ich bald Mitte 30, und meine Mutter fragt mich im Winter immer noch, ob ich eh eine Haube aufsetze, und im Sommer, ob ich genug Wasser trinke. Falls es wen interessiert: nein und nein. Während es die meisten Menschen nervt, wenn ihnen ab einem gewissen Alter die Eltern immer noch erklären zu müssen meinen, wie man Wäsche richtig wäscht, nehmen oft dieselben Menschen dieselben Ratschläge von Influencerinnen auf Instagram nur zu gern entgegen.

Besonders die Sache mit dem Wasser hat in den letzten Jahren zu einem regelrechten Hydrationshype geführt, der manch einem und einer vielleicht schon mal in der Hashtagform #StayHydrated untergekommen ist.

Wenn man einem der wichtigsten Nachschlagewerke des popkulturellen Internets, der Seite "Know Your Meme", Glauben schenken darf, wurde #StayHydrated 2013 erstmals memeifiziert, damals durchaus ironisch gemeint.

Wer heute durch die relevanten sozialen Medien scrollt, dem wird der Ratschlag, hydriert zu bleiben, permanent und ironiefrei begegnen, es ist ein stehender Begriff der Internetkultur geworden.

Self-Care-besessene Millennials

Verantwortlich dürften zwei besonders auf Instagram und mittlerweile Tiktok wirkmächtige Gruppen sein, einerseits die Sport- und Fitness-Bubble und andererseits die Beauty-Bubble, die beide zur übergeordneten Gruppe der Wellness- und Self-Care-besessenen Millennials gehören. Diese lassen sich ihren Wunsch nach einem gesunden Lifestyle einiges kosten – Bioessen, Personal Trainer und allen voran die Hydration. Wer nämlich denkt, #StayHydrated meint, sich täglich literweise Leitungswasser in die Gula zu stoßen, hat nicht mit kaufkräftigen hydrationsverrückten Amis gerechnet, für die "gutes Wasser" in erster Linie Bottled Water ist.

Dass der Premium-Bottled-Water-Markt (zu deutsch: richtig teures Wasser in Flaschen) von Jahr zu Jahr größer wird, zeigt, dass viele Menschen bereit sind, verdammt viel Geld dafür auszugeben, hydriert zu bleiben. Und da reden wir noch nicht einmal davon, dass – so befehlen es die Skin-Care-Profis im Netz – auch die Haut mit diversen Schmieraschen von außen hydriert werden muss. Ich glaube, so hat sich das die Mama nicht vorgestellt. (Amira Ben Saoud, 27.7.2022)